Трамп заявил, что еще не решил, продавать ли Турции F-35

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп еще не принял решения о продаже Турции американских истребителей F-35.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что еще не принял решения относительно возможности продажи Турции американских истребителей F-35.
"Я еще окончательно не решил, но могу сказать, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) сделал все и помог нам столькими разными способами", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре в ответ на вопрос о возможности поставок истребителей.