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Трамп заявил, что еще не решил, продавать ли Турции F-35 - РИА Новости, 08.07.2026
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19:59 08.07.2026
Трамп заявил, что еще не решил, продавать ли Турции F-35

Трамп заявил, что еще не принял решение по продаже Турции истребителей F-35

© AP Photo / Filip Singer, Pool PhotoПрезидент США Дональд Трамп в Анкаре
Президент США Дональд Трамп в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Filip Singer, Pool Photo
Президент США Дональд Трамп в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп еще не принял решения о продаже Турции американских истребителей F-35.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что еще не принял решения относительно возможности продажи Турции американских истребителей F-35.
Во вторник Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
"Я еще окончательно не решил, но могу сказать, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) сделал все и помог нам столькими разными способами", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре в ответ на вопрос о возможности поставок истребителей.
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Нетаньяху: передача Турции F-35 нарушит баланс сил на Ближнем Востоке
7 июля, 23:44
 
В миреТурцияДональд ТрампF-35Саммит НАТОАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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