Трамп заявил, что еще не решил, продавать ли Турции F-35

"Я еще окончательно не решил, но могу сказать, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) сделал все и помог нам столькими разными способами", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре в ответ на вопрос о возможности поставок истребителей.