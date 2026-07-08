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Эрдоган: Турция готова участвовать в разминировании Ормузского пролива - РИА Новости, 08.07.2026
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12:58 08.07.2026
Эрдоган: Турция готова участвовать в разминировании Ормузского пролива

Эрдоган: Турция готова внести вклад в разминирование Ормузского пролива

© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция готова внести вклад в разминирование Ормузского пролива, заявил Эрдоган.
  • Он подчеркнул, что единственным путем к долгосрочному миру на Ближнем Востоке остается реализация принципа сосуществования двух государств.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция готова внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива наряду с дипломатическими усилиями по снижению напряженности в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре.
"Помимо наших дипломатических усилий, мы готовы внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива", — сказал Эрдоган.
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Эрдоган вновь подчеркнул, что единственным путем к долгосрочному миру на Ближнем Востоке остается реализация принципа сосуществования двух государств. Он отметил, что международное сообщество должно приложить совместные усилия для обеспечения прекращения огня и восстановления спокойствия в секторе Газа и Ливане.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и является одним из важнейших мировых маршрутов экспорта нефти и сжиженного природного газа. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти, поэтому любые угрозы безопасности судоходства в этом районе оказывают влияние на глобальные энергетические рынки и мировую экономику.
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