Эрдоган: Турция готова участвовать в разминировании Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция готова внести вклад в разминирование Ормузского пролива, заявил Эрдоган.
- Он подчеркнул, что единственным путем к долгосрочному миру на Ближнем Востоке остается реализация принципа сосуществования двух государств.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция готова внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива наряду с дипломатическими усилиями по снижению напряженности в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре.
"Помимо наших дипломатических усилий, мы готовы внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива", — сказал Эрдоган.
Эрдоган вновь подчеркнул, что единственным путем к долгосрочному миру на Ближнем Востоке остается реализация принципа сосуществования двух государств. Он отметил, что международное сообщество должно приложить совместные усилия для обеспечения прекращения огня и восстановления спокойствия в секторе Газа и Ливане.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и является одним из важнейших мировых маршрутов экспорта нефти и сжиженного природного газа. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти, поэтому любые угрозы безопасности судоходства в этом районе оказывают влияние на глобальные энергетические рынки и мировую экономику.