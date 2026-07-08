Эрдоган: Турция готова участвовать в разминировании Ормузского пролива

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция готова внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива наряду с дипломатическими усилиями по снижению напряженности в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и является одним из важнейших мировых маршрутов экспорта нефти и сжиженного природного газа. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти, поэтому любые угрозы безопасности судоходства в этом районе оказывают влияние на глобальные энергетические рынки и мировую экономику.