Турция не хочет, чтобы Ормуз превратился в кровавый коридор, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не хочет, чтобы Ормузский пролив превратился в кровавый коридор.
- Он добавил, что Анкара продолжает дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция не хочет, чтобы Ормузский пролив превратился в "кровавый коридор", и продолжает дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не хотим, чтобы Ормузский пролив превратился в кровавый коридор. Турция прилагает все усилия, чтобы не допустить этого", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и является одним из важнейших морских маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Через него проходит около пятой части мировых морских поставок нефти.