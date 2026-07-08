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Турция не хочет, чтобы Ормуз превратился в кровавый коридор, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.07.2026
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22:27 08.07.2026
Турция не хочет, чтобы Ормуз превратился в кровавый коридор, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция не хочет, чтобы Ормузский пролив превратился в кровавый коридор

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не хочет, чтобы Ормузский пролив превратился в кровавый коридор.
  • Он добавил, что Анкара продолжает дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция не хочет, чтобы Ормузский пролив превратился в "кровавый коридор", и продолжает дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ночь на среду американские военные провели серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
"Мы не хотим, чтобы Ормузский пролив превратился в кровавый коридор. Турция прилагает все усилия, чтобы не допустить этого", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и является одним из важнейших морских маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Через него проходит около пятой части мировых морских поставок нефти.
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