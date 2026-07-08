Турция не хочет, чтобы Ормуз превратился в кровавый коридор, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не хочет, чтобы Ормузский пролив превратился в кровавый коридор.

Он добавил, что Анкара продолжает дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция не хочет, чтобы Ормузский пролив превратился в "кровавый коридор", и продолжает дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ночь на среду американские военные провели серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

"Мы не хотим, чтобы Ормузский пролив превратился в кровавый коридор. Турция прилагает все усилия, чтобы не допустить этого", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.