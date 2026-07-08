Эрдоган рассказал об усилиях для активизации переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция продолжает прилагать усилия для завершения российско-украинского конфликта и возобновления дипломатического процесса, заявил Эрдоган.

Лидеры Турции и Франции обсудили двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.

Эрдоган выразил осторожный оптимизм относительно Исламабадских договоренностей по Ирану и надежду на установление мира в регионе.

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция продолжает предпринимать усилия для прекращения конфликта на Украине и возобновления дипломатического процесса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

"Турция продолжает прилагать усилия для завершения российско-украинского конфликта и предпринимает шаги для возобновления дипломатического процесса", — заявил Эрдоган в ходе переговоров с Макроном , сообщила канцелярия турецкого лидера.

По данным администрации турецкого президента, лидеры обсудили в том числе двусторонние отношения Турции и Франции, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Эрдоган отметил, что Анкара считает своевременным повышение взаимных торговых целей с Францией и намерена продолжать работу по развитию сотрудничества во всех сферах.

Президент Турции также подчеркнул важность укрепления европейского компонента НАТО при сохранении трансатлантических связей. По его словам, Анкара готова поддерживать оборонные инициативы Европейского союза при условии, что они не будут ослаблять единство альянса и приведут к дублированию существующих механизмов.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Исламабадские договоренности по Ирану будут способствовать установлению мира в регионе. По его словам, Турция сохраняет осторожный оптимизм и считает необходимым избегать любых провокаций.