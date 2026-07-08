Турция хочет снять барьеры на пути к членству в ЕС, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет обсуждать со Европейским союзом устранение последних барьеров на пути к своему членству в ЕС.

Эрдоган отметил намерение Анкары и Рима развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности, инвестиций, энергетики и торговли.

Во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони Эрдоган заявил о продолжении работы четырехстороннего формата сотрудничества по Ливии с участием Турции, Италии, Катара и Ливии.

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает обсуждать с Европейским союзом не новые препятствия, а устранение последних барьеров на пути к своему членству в ЕС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в рамках саммита НАТО в Анкаре.

"Турция хочет говорить с Европейским союзом уже не о препятствиях, а о снятии последних барьеров на пути нашего членства", — заявил Эрдоган , слова которого приводит канцелярия турецкого лидера.

По данным администрации турецкого президента, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Эрдоган отметил, что Анкара и Рим намерены развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности, инвестиций, энергетики и торговли.

Президент Турции также подчеркнул необходимость укрепления европейского компонента НАТО. По его словам, Анкара поддержит усилия Европейского союза в сфере безопасности и обороны при условии, что они будут опираться на механизмы альянса и не приведут к их дублированию.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Ливии. Эрдоган заявил, что запущенный Турцией, Италией, Катаром и Ливией четырехсторонний формат сотрудничества остается важным механизмом и его работа будет продолжена.

Кроме того, турецкий лидер пригласил Мелони принять участие в саммите лидеров климатической конференции COP31, который пройдет в ноябре в Анталье.