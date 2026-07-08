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Турция хочет снять барьеры на пути к членству в ЕС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.07.2026
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17:56 08.07.2026
Турция хочет снять барьеры на пути к членству в ЕС, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция хочет снять последние барьеры на пути к членству в ЕС

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет обсуждать со Европейским союзом устранение последних барьеров на пути к своему членству в ЕС.
  • Эрдоган отметил намерение Анкары и Рима развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности, инвестиций, энергетики и торговли.
  • Во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони Эрдоган заявил о продолжении работы четырехстороннего формата сотрудничества по Ливии с участием Турции, Италии, Катара и Ливии.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает обсуждать с Европейским союзом не новые препятствия, а устранение последних барьеров на пути к своему членству в ЕС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в рамках саммита НАТО в Анкаре.
"Турция хочет говорить с Европейским союзом уже не о препятствиях, а о снятии последних барьеров на пути нашего членства", — заявил Эрдоган, слова которого приводит канцелярия турецкого лидера.
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По данным администрации турецкого президента, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы.
Эрдоган отметил, что Анкара и Рим намерены развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности, инвестиций, энергетики и торговли.
Президент Турции также подчеркнул необходимость укрепления европейского компонента НАТО. По его словам, Анкара поддержит усилия Европейского союза в сфере безопасности и обороны при условии, что они будут опираться на механизмы альянса и не приведут к их дублированию.
Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Ливии. Эрдоган заявил, что запущенный Турцией, Италией, Катаром и Ливией четырехсторонний формат сотрудничества остается важным механизмом и его работа будет продолжена.
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Кроме того, турецкий лидер пригласил Мелони принять участие в саммите лидеров климатической конференции COP31, который пройдет в ноябре в Анталье.
Переговоры о вступлении Турции в Европейский союз официально начались в 2005 году, однако в последние годы процесс фактически остается замороженным из-за политических разногласий между Анкарой и Брюсселем. Турецкое руководство регулярно заявляет, что сохраняет курс на полноправное членство в ЕС и ожидает активизации переговорного процесса.
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