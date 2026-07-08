ЦИК принял документы "Справедливой России" для участия в выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России приняла у партии "Справедливая Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

В федеральный список партии вошло 263 человека, а по одномандатным округам было выдвинуто 224 кандидата.

Среди кандидатов от "Справедливой России" на выборы в Госдуму — восемь участников СВО по одномандатным округам и семнадцать по федеральному списку.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла у партии "Справедлива Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Делегацию " Справедливой России ", прибывшую в Центризбирком в среду, возглавил первый заместитель председателя партии, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Документы у партии приняла член ЦИК России Алена Булгакова.

Партия 4 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошло 263 человека: четверо - по общефедеральной части, а 259 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 224 кандидата.

Уточняется, что кандидатами от "Справедливой России" на предстоящие выборы в Госдуму по одномандатным округам стали восемь участников СВО, по федеральному списку - семнадцать.