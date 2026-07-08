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ЦИК принял документы "Справедливой России" для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 08.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:59 08.07.2026 (обновлено: 11:01 08.07.2026)
ЦИК принял документы "Справедливой России" для участия в выборах в Госдуму

ЦИК принял документы "Справедливой России" для заверения списков кандидатов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России приняла у партии "Справедливая Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • В федеральный список партии вошло 263 человека, а по одномандатным округам было выдвинуто 224 кандидата.
  • Среди кандидатов от "Справедливой России" на выборы в Госдуму — восемь участников СВО по одномандатным округам и семнадцать по федеральному списку.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла у партии "Справедлива Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Делегацию "Справедливой России", прибывшую в Центризбирком в среду, возглавил первый заместитель председателя партии, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Документы у партии приняла член ЦИК России Алена Булгакова.
Сдача документов кандидатами от партии Новые Люди в депутаты Госдумы РФ девятого созыва - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ЦИК принял документы партии "Новые люди" для участия в выборах
7 июля, 10:53
Партия 4 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошло 263 человека: четверо - по общефедеральной части, а 259 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 224 кандидата.
Уточняется, что кандидатами от "Справедливой России" на предстоящие выборы в Госдуму по одномандатным округам стали восемь участников СВО, по федеральному списку - семнадцать.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Сдача документов кандидатами Единой России в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ЦИК принял документы "Единой России" для участия в выборах в Госдуму
6 июля, 11:19
 
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