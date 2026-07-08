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ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии КПРФ - РИА Новости, 08.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:19 08.07.2026

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии КПРФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от КПРФ и список кандидатов от партии по одномандатным округам.
  • Документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы были приняты ЦИК РФ у партии КПРФ 3 июля.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от КПРФ и список кандидатов от партии по одномандатным округам, следует из постановлений ЦИК РФ.
В среду на заседании члены ЦИК России приняли постановления о заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва, выдвинутого политической партией КПРФ, а также о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых КПРФ по одномандатным избирательным округам.
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"Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия на заседании постановлений.
Центральная избирательная комиссия России приняла у партии КПРФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва 3 июля.
КПРФ 20 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого были утверждены итоговый список кандидатов от партии для участия в выборах депутатов. Всего по федеральному списку КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 321 распределены по 36 региональным группам. Еще 225 кандидатов выдвинуты по одномандатным избирательным округам.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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