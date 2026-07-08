ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии КПРФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от КПРФ и список кандидатов от партии по одномандатным округам.
- Документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы были приняты ЦИК РФ у партии КПРФ 3 июля.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от КПРФ и список кандидатов от партии по одномандатным округам, следует из постановлений ЦИК РФ.
"Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия на заседании постановлений.
Центральная избирательная комиссия России приняла у партии КПРФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва 3 июля.
КПРФ 20 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого были утверждены итоговый список кандидатов от партии для участия в выборах депутатов. Всего по федеральному списку КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 321 распределены по 36 региональным группам. Еще 225 кандидатов выдвинуты по одномандатным избирательным округам.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.