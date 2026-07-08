ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии КПРФ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от КПРФ и список кандидатов от партии по одномандатным округам, следует из постановлений ЦИК РФ.

КПРФ 20 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого были утверждены итоговый список кандидатов от партии для участия в выборах депутатов. Всего по федеральному списку КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 321 распределены по 36 региональным группам. Еще 225 кандидатов выдвинуты по одномандатным избирательным округам.