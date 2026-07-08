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Фигуристке Плющенко разрешили выступать за Белоруссию, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:19 08.07.2026 (обновлено: 17:25 08.07.2026)
Фигуристке Плющенко разрешили выступать за Белоруссию, сообщил источник

Фигуристка Трофимова получила от ISU разрешение выступать за Белоруссию

© Фото : Пресс-служба ФФККР (Юлия Комарова)Фигуристка Кира Трофимова
Фигуристка Кира Трофимова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФФККР (Юлия Комарова)
Фигуристка Кира Трофимова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кира Трофимова получила официальное разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Белоруссию на международной арене.
  • Во вторник фигуристка получила сlearance certificate.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Кира Трофимова получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Белоруссию на международной арене, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что специальный документ, носящий название сlearance certificate, был получен во вторник. Его выдают только при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или же наличия гражданства.
В мае источник РИА Новости сообщил, что 16-летняя Трофимова получила от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепление для выступления за команду Белоруссии. Фигуристка тренируется под руководством Евгения Плющенко.
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Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоМеждународный союз конькобежцев (ISU)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
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