Фигуристке Плющенко разрешили выступать за Белоруссию, сообщил источник

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Кира Трофимова получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Белоруссию на международной арене, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что специальный документ, носящий название сlearance certificate, был получен во вторник. Его выдают только при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или же наличия гражданства.