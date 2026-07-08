Фигуристке Плющенко разрешили выступать за Белоруссию, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кира Трофимова получила официальное разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Белоруссию на международной арене.
- Во вторник фигуристка получила сlearance certificate.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Кира Трофимова получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Белоруссию на международной арене, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что специальный документ, носящий название сlearance certificate, был получен во вторник. Его выдают только при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или же наличия гражданства.
В мае источник РИА Новости сообщил, что 16-летняя Трофимова получила от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепление для выступления за команду Белоруссии. Фигуристка тренируется под руководством Евгения Плющенко.