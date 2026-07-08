Трамп заявил, что Турция пытается получить американские истребители F-35

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Турция является серьезной военной силой и все еще пытается получить американские истребители F-35.
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"Это серьезная военная сила, у них миллионы солдат. Турция очень сильна. У них много нашего лучшего оборудования. Они пытаются заполучить F-35", - сказал он журналистам в Анкаре.
Турция была участником международной программы создания истребителей F-35, однако в 2019 году США исключили Анкару из проекта после приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. С тех пор турецкие власти неоднократно заявляли о намерении урегулировать вопрос и добиваются возвращения к сотрудничеству по программе или компенсации за ранее внесенные средства.
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