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Трамп заявил, что Турция пытается получить американские истребители F-35 - РИА Новости, 08.07.2026
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12:09 08.07.2026
Трамп заявил, что Турция пытается получить американские истребители F-35

Трамп: Турция пытается получить истребители F-35

CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Турция является серьезной военной силой и все еще пытается получить американские истребители F-35.
Во вторник Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
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"Это серьезная военная сила, у них миллионы солдат. Турция очень сильна. У них много нашего лучшего оборудования. Они пытаются заполучить F-35", - сказал он журналистам в Анкаре.
Турция была участником международной программы создания истребителей F-35, однако в 2019 году США исключили Анкару из проекта после приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. С тех пор турецкие власти неоднократно заявляли о намерении урегулировать вопрос и добиваются возвращения к сотрудничеству по программе или компенсации за ранее внесенные средства.
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