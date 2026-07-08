Трамп заявил, что Турция пытается получить американские истребители F-35

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Турция является серьезной военной силой и все еще пытается получить американские истребители F-35.

Во вторник Трамп , комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.

"Это серьезная военная сила, у них миллионы солдат. Турция очень сильна. У них много нашего лучшего оборудования. Они пытаются заполучить F-35", - сказал он журналистам в Анкаре.