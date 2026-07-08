Никитин рассказал о работе транспортного комплекса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что транспортный комплекс РФ обеспечивает перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом.
- Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Транспортный комплекс РФ обеспечивает перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России. В ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.