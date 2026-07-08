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Никитин рассказал о работе транспортного комплекса - РИА Новости, 08.07.2026
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18:10 08.07.2026 (обновлено: 21:44 08.07.2026)
Никитин рассказал о работе транспортного комплекса

Транспортный комплекс обеспечивает перевозки на фоне ситуации с топливом

© РИА Новости / Алексей НикольскийМинистр транспорта России Андрей Никитин
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что транспортный комплекс РФ обеспечивает перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом.
  • Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Транспортный комплекс РФ обеспечивает перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров", - сказал Никитин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России. В ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Вчера, 18:14
 
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