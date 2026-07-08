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Носкова впервые дошла до полуфинала турнира Большого шлема - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Теннис
 
17:02 08.07.2026
Носкова впервые дошла до полуфинала турнира Большого шлема

Чешская теннисистка Носкова впервые дошла до полуфинала турнира Большого шлема

© TennisChannelЧешская теннисистка Линда Носкова
Чешская теннисистка Линда Носкова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© TennisChannel
Чешская теннисистка Линда Носкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская теннисистка Линда Носкова вышла в полуфинал Уимблдонского турнира.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече 1/4 финала посеянная под девятым номером Носкова нанесла поражение бельгийке Элизе Мертенс (25-й номер посева) со счетом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.
Следующей соперницей 21-летней Носковой, которая впервые в карьере дошла до полуфинала на турнирах Большого шлема, станет украинка Марта Костюк (12).
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
08 июля 2026 • начало в 15:05
Завершен
Линда Носкова
2 : 06:37:5
Элизе Мертенс
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