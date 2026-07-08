Носкова впервые дошла до полуфинала турнира Большого шлема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешская теннисистка Линда Носкова вышла в полуфинал Уимблдонского турнира.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече 1/4 финала посеянная под девятым номером Носкова нанесла поражение бельгийке Элизе Мертенс (25-й номер посева) со счетом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.
Следующей соперницей 21-летней Носковой, которая впервые в карьере дошла до полуфинала на турнирах Большого шлема, станет украинка Марта Костюк (12).
Wimbledon WTA
08 июля 2026 • начало в 15:05
Завершен
2 : 06:37:5