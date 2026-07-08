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World Taekwondo может снять ограничения на проведение соревнований в России - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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14:32 08.07.2026 (обновлено: 14:58 08.07.2026)
World Taekwondo может снять ограничения на проведение соревнований в России

World Taekwondo рассмотрит снятие ограничений на проведение турниров в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСоревнования по тхэквондо
Соревнования по тхэквондо - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • World Taekwondo поприветствовала решение МОК и объявила, что придерживается позиции, согласно которой спортсмены не должны быть ограничены в участии в соревнованиях на основании действий своих правительств.
  • На повестке совета World Taekwondo стоит вопрос о возможности снятия ограничений на проведение мероприятий в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Всемирная федерация тхэквондо рассмотрит возможность снятия ограничений на проведение мероприятий под эгидой организации в России, сообщается на сайте World Taekwondo.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. При этом МОК сообщил, что не будет организовывать свои мероприятия в России, однако отметил, что решение о проведении спортивных соревнований в РФ и разрешении демонстрации российской символики принимается на усмотрение каждой международной федерации.
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World Taekwondo поприветствовала решение МОК и объявила, что придерживается позиции, согласно которой спортсмены не должны быть ограничены в участии в соревнованиях на основании действий своих правительств. Отмечается, что на повестке совета федерации на текущий момент будет стоять вопрос организации соревнований на территории России. Заседание пройдет в Чхунчхоне (Южная Корея) 15 сентября.
"В ходе заседания совета World Taekwondo будет обсуждаться возможность снятия институциональных ограничений и ограничений на проведение мероприятий, что станет важным шагом в нормализации глобального календаря соревнований по этому виду спорта", - говорится в заявлении.
Ранее совет World Taekwondo допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
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