Вопрос возвращения российских лыжников не обсуждался на совете FIS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос возвращения российских лыжников к участию в международных соревнованиях не обсуждался на последнем заседании совета FIS.
- FIS сообщала, что вопрос допуска российских и белорусских спортсменов может быть рассмотрен до начала сезона-2026/27.
- Исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вопрос возвращения российских лыжников к участию в международных соревнованиях не обсуждался на последнем заседании совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявил РИА Новости председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.
Ранее FIS сообщала, что вопрос допуска российских и белорусских спортсменов может быть рассмотрен до начала сезона-2026/27. Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
Свищев назвал решение МОК окном возможностей
7 июля, 19:55
"Вопрос о возвращении российских лыжников не поднимался на совете FIS. Пока все работаем в обычном режиме. Не могу сказать, в какие сроки будет принято решение, им нужно дать время после выборов нового президента", - сказал Свищев РИА Новости.
Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт 11 июня был избран новым президентом FIS на конгрессе в Белграде. Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года.