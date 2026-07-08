Вопрос возвращения российских лыжников не обсуждался на совете FIS

Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос возвращения российских лыжников к участию в международных соревнованиях не обсуждался на последнем заседании совета FIS.

FIS сообщала, что вопрос допуска российских и белорусских спортсменов может быть рассмотрен до начала сезона-2026/27.

Исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вопрос возвращения российских лыжников к участию в международных соревнованиях не обсуждался на последнем заседании совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявил РИА Новости председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

Ранее FIS сообщала, что вопрос допуска российских и белорусских спортсменов может быть рассмотрен до начала сезона-2026/27. Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

"Вопрос о возвращении российских лыжников не поднимался на совете FIS. Пока все работаем в обычном режиме. Не могу сказать, в какие сроки будет принято решение, им нужно дать время после выборов нового президента", - сказал Свищев РИА Новости.