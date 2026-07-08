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Вопрос возвращения российских лыжников не обсуждался на совете FIS - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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17:54 08.07.2026 (обновлено: 18:05 08.07.2026)
Вопрос возвращения российских лыжников не обсуждался на совете FIS

Свищев: вопрос возвращения российских лыжников не обсуждался на совете FIS

© Фото : Getty Images / Federico Modica / NordicFocus, РИА НовостиАлександр Большунов и Йоханнес Клебо
Александр Большунов и Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Getty Images / Federico Modica / NordicFocus, РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос возвращения российских лыжников к участию в международных соревнованиях не обсуждался на последнем заседании совета FIS.
  • FIS сообщала, что вопрос допуска российских и белорусских спортсменов может быть рассмотрен до начала сезона-2026/27.
  • Исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вопрос возвращения российских лыжников к участию в международных соревнованиях не обсуждался на последнем заседании совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявил РИА Новости председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.
Ранее FIS сообщала, что вопрос допуска российских и белорусских спортсменов может быть рассмотрен до начала сезона-2026/27. Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
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"Вопрос о возвращении российских лыжников не поднимался на совете FIS. Пока все работаем в обычном режиме. Не могу сказать, в какие сроки будет принято решение, им нужно дать время после выборов нового президента", - сказал Свищев РИА Новости.
Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт 11 июня был избран новым президентом FIS на конгрессе в Белграде. Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года.
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