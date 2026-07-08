ВСУ атаковали инфраструктуру "Голубого потока" в Краснодарском крае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники атаковали компрессорную станцию "Краснодарская".
- Объект входит в инфраструктуру "Голубого потока".
- Полученные повреждения устраняют.
- Поставки газа не нарушены.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Беспилотники совершили налет на компрессорную станцию, входящую в инфраструктуру трубопровода "Голубой поток", сообщил "Газпром".
"Седьмого июля в 19:51 <...> станция "Краснодарская" <...> подверглась атаке", — говорится в релизе.
Как указали в компании, ВСУ попытались сорвать бесперебойные поставки российского газа, но оперативно предпринятые меры позволили избежать этого. Последствия удара устраняют.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина постоянно демонстрирует склонность к терактам против энергообъектов. По его словам, Россия принимает максимальные меры для минимизации угроз. Он выразил надежду, что Турция предостережет Киев от аналогичных атак.
Это не первый случай нападения на критически важную инфраструктуру для экспорта энергоносителей по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку". Через эти трубопроводы идут поставки газа в Турцию и несколько стран Южной и Юго-Восточной Европы. Как ранее отмечал Песков, действия Украины могут усугубить ситуацию в мире.