В Кремле рассчитывают, что Киев предостерегут от атак на инфраструктуру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на предостережение Турции и других стран в отношении Киева от атак на объекты международной энергосистемы.
- Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток» для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут Киев от атак на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
"Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.