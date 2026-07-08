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В Кремле рассчитывают, что Киев предостерегут от атак на инфраструктуру - РИА Новости, 08.07.2026
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12:56 08.07.2026 (обновлено: 12:59 08.07.2026)
В Кремле рассчитывают, что Киев предостерегут от атак на инфраструктуру

Песков: РФ рассчитывает, что Турция предостережет Киев от атак на инфраструктуру

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на предостережение Турции и других стран в отношении Киева от атак на объекты международной энергосистемы.
  • Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток» для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут Киев от атак на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
"Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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