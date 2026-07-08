В Кремле рассчитывают, что Киев предостерегут от атак на инфраструктуру

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут Киев от атак на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.