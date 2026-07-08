В США зафиксировали почти 1500 случаев появления дронов на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США зафиксировали почти 1500 случаев появления дронов в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани.

"Было зафиксировано почти 1500 случаев обнаружения дронов - точное число составляет 1487 обнаружений дронов в пределах трехмильной (4,8 км - ред.) временной зоны ограничения полетов вокруг стадионов и одномильной (1,6 км - ред.) временной зоны ограничения полетов вокруг фан-фестивалей ФИФА ", - сообщил Джулиани на брифинге в среду.

По его словам, было изъято 646 дронов, выписано 310 штрафов и задержаны 13 человек. Больше всего нарушений зафиксировано в Майами , Хьюстоне и Нью-Йорке. При этом Джулиани отметил, что число нарушений с использованием дронов постепенно снижается благодаря информированию населения и изъятию беспилотников у нарушителей.

Джулиани ранее заявлял, что США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, эта сумма включает 500 миллионов долларов, выделенных в рамках программы грантов по борьбе с беспилотниками.