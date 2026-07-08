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В США зафиксировали почти 1500 случаев появления дронов на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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23:41 08.07.2026
В США зафиксировали почти 1500 случаев появления дронов на ЧМ-2026

В США зафиксировали 1500 случаев появления дронов в местах проведения ЧМ-2026

© REUTERS / Dylan MartinezЭпизод матча ЧМ-2026
Эпизод матча ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Эпизод матча ЧМ-2026. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США зафиксировали почти 1500 случаев появления дронов в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"Было зафиксировано почти 1500 случаев обнаружения дронов - точное число составляет 1487 обнаружений дронов в пределах трехмильной (4,8 км - ред.) временной зоны ограничения полетов вокруг стадионов и одномильной (1,6 км - ред.) временной зоны ограничения полетов вокруг фан-фестивалей ФИФА", - сообщил Джулиани на брифинге в среду.
По его словам, было изъято 646 дронов, выписано 310 штрафов и задержаны 13 человек. Больше всего нарушений зафиксировано в Майами, Хьюстоне и Нью-Йорке. При этом Джулиани отметил, что число нарушений с использованием дронов постепенно снижается благодаря информированию населения и изъятию беспилотников у нарушителей.
Джулиани ранее заявлял, что США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, эта сумма включает 500 миллионов долларов, выделенных в рамках программы грантов по борьбе с беспилотниками.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов. В конце мая федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении совместно с министерством внутренней безопасности и министерством юстиции временных ограничений полетов над стадионами, принимающими матчи ЧМ-2026, и площадками для болельщиков на территории страны.
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СШАМайамиХьюстонМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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