США могут попросить Турцию отключить С-400 для закупки F-35, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вариант, при котором Турцию попросят отключить элементы российских систем ПВО С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35.

В Вашингтоне считают, что такой шаг может снять одно из главных юридических препятствий для продажи F-35 Турции.

Вариант отключения турецких С-400 может вызвать сопротивление в конгрессе США, так как ряд законодателей считают, что действующие ограничения запрещают Турции не только использовать С-400, но и владеть этими системами.

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вариант, при котором Турцию попросят отключить элементы российских систем ПВО С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35, пишет издание Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вариант, при котором Турцию попросят отключить элементы российских систем ПВО С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35, пишет издание Semafor со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссий.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что такой шаг может снять одно из главных юридических препятствий для продажи F-3 5 Турции. Речь идет об ограничениях, которые конгресс США ввел после покупки Анкарой российских С-400. Окончательное решение в администрации пока не принято, отмечает Semafor.

"Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что правительство Турции попросят отключить элементы российских систем ПВО, чтобы восстановить доступ Анкары к истребителям F-35", - говорится в материале.

Semafor отмечает, что сама идея фактического отключения турецких С-400 не нова и уже рассматривалась администрацией ранее. По оценке издания, повторное обсуждение этого варианта свидетельствует о прогрессе в вопросе о потенциальных поставках F-35 Турции.

Однако такой вариант может вызвать сопротивление в конгрессе США, пишет Semafor. По данным издания, ряд законодателей от обеих партий считают, что действующие ограничения запрещают Турции не только использовать С-400, но и владеть этими системами.