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США могут попросить Турцию отключить С-400 для закупки F-35, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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13:24 08.07.2026
США могут попросить Турцию отключить С-400 для закупки F-35, пишут СМИ

Semafor: США обсуждают отключение С-400 для восстановления доступа Турции к F-35

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вариант, при котором Турцию попросят отключить элементы российских систем ПВО С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35.
  • В Вашингтоне считают, что такой шаг может снять одно из главных юридических препятствий для продажи F-35 Турции.
  • Вариант отключения турецких С-400 может вызвать сопротивление в конгрессе США, так как ряд законодателей считают, что действующие ограничения запрещают Турции не только использовать С-400, но и владеть этими системами.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вариант, при котором Турцию попросят отключить элементы российских систем ПВО С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35, пишет издание Semafor со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссий.
По данным издания, в Вашингтоне считают, что такой шаг может снять одно из главных юридических препятствий для продажи F-35 Турции. Речь идет об ограничениях, которые конгресс США ввел после покупки Анкарой российских С-400. Окончательное решение в администрации пока не принято, отмечает Semafor.
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"Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что правительство Турции попросят отключить элементы российских систем ПВО, чтобы восстановить доступ Анкары к истребителям F-35", - говорится в материале.
Semafor отмечает, что сама идея фактического отключения турецких С-400 не нова и уже рассматривалась администрацией ранее. По оценке издания, повторное обсуждение этого варианта свидетельствует о прогрессе в вопросе о потенциальных поставках F-35 Турции.
Однако такой вариант может вызвать сопротивление в конгрессе США, пишет Semafor. По данным издания, ряд законодателей от обеих партий считают, что действующие ограничения запрещают Турции не только использовать С-400, но и владеть этими системами.
Трамп накануне на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО заявил, что отношения Вашингтона и Анкары, вероятно, лучше, чем когда-либо. Он также дал понять, что США намерены снять санкции, введенные против Турции в 2020 году из-за покупки российских систем С-400.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОС-400 «Триумф»F-35
 
 
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