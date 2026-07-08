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Фигурантка дела футболиста Секача отказалась сотрудничать со следствием - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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01:39 08.07.2026
Фигурантка дела футболиста Секача отказалась сотрудничать со следствием

РИА Новости: соучастница футболиста Секача отказалась сотрудничать со следствием

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкс-футболист "Урала-2" Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве, в здании Тушинского суда
Экс-футболист Урала-2 Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве, в здании Тушинского суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Экс-футболист "Урала-2" Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве, в здании Тушинского суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Софья Никольская, соучастница Даниила Секача, обвиняемого в убийстве предпринимательницы, отказалась сотрудничать со следствием.
  • По данным следствия, Секач до смерти избил женщину и похитил деньги и ювелирные украшения, а его соучастница Никольская купила болгарку, с помощью которой он вскрыл сейф в квартире убитой.
  • Защита Никольской настаивала на том, что она сотрудничала со следствием, пока находилась в статусе свидетеля.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Соучастница футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве предпринимательницы по указке мошенников в Москве, Софья Никольская отказалась сотрудничать со следствием, рассказал РИА Новости информированный источник.
Убийство произошло 13 марта. По данным следствия, мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь предпринимательницы впустить спортсмена в квартиру на Строгинском бульваре. Секач до смерти избил женщину и похитил деньги и ювелирные украшения. По версии СК, его соучастница Никольская купила болгарку, с помощью которой Секач вскрыл сейф в квартире убитой.
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Как следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости, защита Никольской настаивала, что та сотрудничала со следствием, пока находилась в статусе свидетеля.
"После предъявления девушке обвинения она отказалась от сотрудничества со следствием", - сказал собеседник агентства.
Из документов также следует, что у Никольской есть швейцарское гражданство.
Секач был арестован 16 марта, на следующий день была задержана Никольская. Ей вменяют разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере.
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