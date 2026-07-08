Фигурантка дела футболиста Секача отказалась сотрудничать со следствием

Экс-футболист "Урала-2" Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве, в здании Тушинского суда. Архивное фото

Экс-футболист "Урала-2" Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве, в здании Тушинского суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Софья Никольская, соучастница Даниила Секача, обвиняемого в убийстве предпринимательницы, отказалась сотрудничать со следствием.

По данным следствия, Секач до смерти избил женщину и похитил деньги и ювелирные украшения, а его соучастница Никольская купила болгарку, с помощью которой он вскрыл сейф в квартире убитой.

Защита Никольской настаивала на том, что она сотрудничала со следствием, пока находилась в статусе свидетеля.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Соучастница футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве предпринимательницы по указке мошенников в Москве, Софья Никольская отказалась сотрудничать со следствием, рассказал РИА Новости информированный источник.

Убийство произошло 13 марта. По данным следствия, мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь предпринимательницы впустить спортсмена в квартиру на Строгинском бульваре. Секач до смерти избил женщину и похитил деньги и ювелирные украшения. По версии СК , его соучастница Никольская купила болгарку, с помощью которой Секач вскрыл сейф в квартире убитой.

Как следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости, защита Никольской настаивала, что та сотрудничала со следствием, пока находилась в статусе свидетеля.

"После предъявления девушке обвинения она отказалась от сотрудничества со следствием", - сказал собеседник агентства.

Из документов также следует, что у Никольской есть швейцарское гражданство.