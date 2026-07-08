Никитин рассказал о ситуации с топливом в гражданской авиации

Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России. В ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.