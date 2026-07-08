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Никитин рассказал о ситуации с топливом в гражданской авиации - РИА Новости, 08.07.2026
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18:50 08.07.2026 (обновлено: 21:45 08.07.2026)
Никитин рассказал о ситуации с топливом в гражданской авиации

Никитин: ситуация с топливом в гражданской авиации остается контролируемой

© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо
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Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что ситуация по обеспечению топливом гражданской авиации остается контролируемой.
  • Спрос на перевозки стабильный, несмотря на снижение привычного запаса топлива.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация по обеспечению топливом гражданской авиации остается контролируемой, несмотря на снижение его привычных запасов, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"В гражданской авиации контролируемая ситуация, несмотря на снижение привычного запаса топлива. Спрос на перевозки стабильный", - сказал Никитин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России. В ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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