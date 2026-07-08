Никитин рассказал о ситуации с топливом в гражданской авиации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что ситуация по обеспечению топливом гражданской авиации остается контролируемой.
- Спрос на перевозки стабильный, несмотря на снижение привычного запаса топлива.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация по обеспечению топливом гражданской авиации остается контролируемой, несмотря на снижение его привычных запасов, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России. В ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.