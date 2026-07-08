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Шубенков назвал причину недопуска российских легкоатлетов после решения МОК - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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16:36 08.07.2026 (обновлено: 16:45 08.07.2026)
Шубенков назвал причину недопуска российских легкоатлетов после решения МОК

Шубенков о решении МОК: пока Коу руководит World Athletics, ничего не изменится

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкРоссийский легкоатлет Сергей Шубенков
Российский легкоатлет Сергей Шубенков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
  • World Athletics не намерена отменять отстранение российских спортсменов, несмотря на последнее решение МОК.
  • Сергей Шубенков считает, что ситуация для российских легкоатлетов не изменится, пока Себастьян Коу занимает пост президента World Athletics.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене ограничений в отношении российских спортсменов, заявил РИА Новости, что для легкоатлетов ситуация не изменится, пока Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) возглавляет Себастьян Коу.
МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР). World Athletics, отвечая на запрос РИА Новости, дала понять, что не намерена отменять отстранение российских спортсменов, несмотря на последнее решение МОК.
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"Честно говоря, я не очень в курсе деталей. Да, у нас есть хорошая новость. Она заключается в том, что Минспорт и Олимпийский комитет России хорошо сработали, но на этом мои познания заканчиваются. И я особо не хочу вникать в детали, потому что моя жизнь все равно не изменится. Пока Себастьян Коу занимает пост президента World Athletics, ничего не изменится в жизни российской легкой атлетики. Пока Международный олимпийский комитет решительно не повлияет на международную федерацию, у нас все как было в полном отстранении, так и продолжится. Поэтому, подытожим: у легкоатлетов не изменится них... ничего", - сказал с иронией Шубенков.
World Athletics 3 июля оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.
"Это последовательная многолетняя позиция World Athletics. Меня сперва удивило, что они открыто в пику рекомендациям МОК выступили около года назад, но сейчас-то что. А МОК пытается усидеть разом на всех стульях - их понять можно, но это слабая позиция", - отметил собеседник агентства.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от выступления на турнирах под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
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Сергей ШубенковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Себастьян Коу
 
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