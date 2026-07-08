Шубенков назвал причину недопуска российских легкоатлетов после решения МОК

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"Честно говоря, я не очень в курсе деталей. Да, у нас есть хорошая новость. Она заключается в том, что Минспорт и Олимпийский комитет России хорошо сработали, но на этом мои познания заканчиваются. И я особо не хочу вникать в детали, потому что моя жизнь все равно не изменится. Пока Себастьян Коу занимает пост президента World Athletics, ничего не изменится в жизни российской легкой атлетики. Пока Международный олимпийский комитет решительно не повлияет на международную федерацию, у нас все как было в полном отстранении, так и продолжится. Поэтому, подытожим: у легкоатлетов не изменится них... ничего", - сказал с иронией Шубенков.