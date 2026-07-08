Переводить ребенка в другую школу можно в течение года, заявила депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Родители имеют право переводить ребенка из одной школы в другую в течение всего учебного года, если школа не подошла, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Самая частая ошибка при подаче документов в школу — их неправильное оформление.

Если один ребенок уже обучается в школе, второго ребенка обязаны принять обязательно.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Родители имеют право переводить ребенка из одной школы в другую в течение всего учебного года, если школа не подошла, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Парламентской газете". "Бывает так, что очень хочется попасть именно в эту школу, а предлагают другую. И вот вам совет: не расстраивайтесь, если не получилось с 1 сентября! Вы можете перевести ребенка из одной школы в другую и позже, даже когда учебный год уже идет. Так что, если вдруг не получилось попасть именно туда, когда очень хотели, не сдавайтесь - пробуйте и пробуйте дальше, в течение всего года", - сказала Буцкая

Депутат также отметила, что самая распространенная ошибка при подаче документов в школу - их неправильное оформление.