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Переводить ребенка в другую школу можно в течение года, заявила депутат - РИА Новости, 08.07.2026
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18:08 08.07.2026
Переводить ребенка в другую школу можно в течение года, заявила депутат

Буцкая: родители могут переводить ребенка в другую школу в течение учебного года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники в учебном классе
Первоклассники в учебном классе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Первоклассники в учебном классе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родители имеют право переводить ребенка из одной школы в другую в течение всего учебного года, если школа не подошла, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
  • Самая частая ошибка при подаче документов в школу — их неправильное оформление.
  • Если один ребенок уже обучается в школе, второго ребенка обязаны принять обязательно.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Родители имеют право переводить ребенка из одной школы в другую в течение всего учебного года, если школа не подошла, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Бывает так, что очень хочется попасть именно в эту школу, а предлагают другую. И вот вам совет: не расстраивайтесь, если не получилось с 1 сентября! Вы можете перевести ребенка из одной школы в другую и позже, даже когда учебный год уже идет. Так что, если вдруг не получилось попасть именно туда, когда очень хотели, не сдавайтесь - пробуйте и пробуйте дальше, в течение всего года", - сказала Буцкая "Парламентской газете".
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Депутат также отметила, что самая распространенная ошибка при подаче документов в школу - их неправильное оформление.
"Кроме того, родители должны знать, что согласно нашему законодательству, если один ребенок уже обучается в этой школе, второго ребенка обязаны принять обязательно. Это правило тоже помогает в таких случаях", - подчеркнула парламентарий.
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