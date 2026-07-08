Глава Мордовии призвал скреплять страну семьями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов на форуме "Родные - Любимые", который проходит в Саранске, призвал скреплять страну семьями, сообщает пресс-служба главы республики.

Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые" организован Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" благодаря национальному проекту "Молодежь и дети".

"Форум стал одним из центральных событий Года единства народов России и собрал активные семьи со всех уголков России. В программе форума - мастер-классы, дискуссии, встречи с известными экспертами", - говорится в сообщении.

Глава Мордовии, приветствуя участников форума, поздравил всех с Днем семьи, любви и верности. Руководитель региона напомнил слова президента Путина: "Россия – это семья семей". "Мы должны знать нашу страну, скреплять ее семьями и дружбой", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Заместитель руководителя Росмолодежи Юрий Лескин назвал Мордовию центром семейной политики в стране - в республике заработал всероссийский круглогодичный молодежный образовательный центр, где будут проходить обучение специалисты в сфере молодежной политики.

Глава Мордовии вместе с федеральными гостями встретились с самыми активными участниками движения "Родные - Любимые". На встрече говорили о том, что объединяет и укрепляет семьи.

Председатель Союза женщин России, телеведущая Мария Ситтель поделилась опытом многодетной мамы - у нее пятеро детей.

"Главное - не бояться делать первый шаг на этом пути. А основная обязанность родителей, на мой взгляд, - дать детям православное воспитание. У Бога на каждого ребенка - свой промысел. Задача родителей - просто любить и быть рядом", - приводятся в сообщении слова Ситтель.

Глава Мордовии отметил, что крепкая семья там, где есть любовь, внимание и личный пример со стороны родителей. По его словам, семью укрепляют общие интересы, в том числе совместные занятия спортом.