Семак рассказал, когда Дуглас Сантос и Луис Энрике присоединятся к "Зениту"

Краткий пересказ от РИА ИИ Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака».

Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира после поражения от Норвегии в 1/8 финала.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболисты "Зенита" и сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение петербургского клуба после матча за Суперкубок России против московского "Спартака", заявил журналистам главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Сборная Бразилии в ночь на понедельник по московскому времени со счетом 1:2 уступила команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и завершила выступление на турнире. Защитник Дуглас Сантос принял участие во всех пяти матчах "пентакампеонов", полузащитник Луис Энрике вышел на замену в игре первого тура группового этапа против команды Марокко (1:1).

"После Суперкубка они приедут, начнут подготовку. Посмотрим, сколько времени им понадобится, чтобы немного передохнуть, а потом набрать форму, которая позволит им играть в ближайшее время", - сказал Семак.