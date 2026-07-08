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Семак рассказал, когда Дуглас Сантос и Луис Энрике присоединятся к "Зениту" - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:34 08.07.2026
Семак рассказал, когда Дуглас Сантос и Луис Энрике присоединятся к "Зениту"

Семак рассказал, чтоДуглас Сантос и Луис Энрике вернутся после Суперкубка России

© REUTERS / John SibleyДуглас Сантос и Ашраф Хакими
Дуглас Сантос и Ашраф Хакими - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / John Sibley
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака».
  • Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира после поражения от Норвегии в 1/8 финала.
  • Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболисты "Зенита" и сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение петербургского клуба после матча за Суперкубок России против московского "Спартака", заявил журналистам главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Сборная Бразилии в ночь на понедельник по московскому времени со счетом 1:2 уступила команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и завершила выступление на турнире. Защитник Дуглас Сантос принял участие во всех пяти матчах "пентакампеонов", полузащитник Луис Энрике вышел на замену в игре первого тура группового этапа против команды Марокко (1:1).
"После Суперкубка они приедут, начнут подготовку. Посмотрим, сколько времени им понадобится, чтобы немного передохнуть, а потом набрать форму, которая позволит им играть в ближайшее время", - сказал Семак.
Матч за Суперкубок России между чемпионом страны "Зенитом" и обладателем национального кубка московским "Спартаком" состоится 18 июля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало - 19:30 мск.
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