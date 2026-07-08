Сборная Аргентины опустилась на третье место в списке фаворитов ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала со счетом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты встречи.

Аналитический сервис Opta опустил сборную Аргентины на третье место в списке главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года после этого матча.

Главным фаворитом турнира осталась сборная Франции с 27,32% шанса на победу.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аналитический сервис Opta опустил сборную Аргентины на третье место в списке главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года после матча 1/8 финала турнира против команды Египта.

Во вторник сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала турнира со счетом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты встречи.

Аргентинцы опустились на третье место в списке фаворитов турнира, имея 17,28% шанса на победу в мировом первенстве. Перед матчем против египтян действующие чемпионы мира шли на второй позиции.

Главным фаворитом осталась сборная Франции (27,32%), далее идет команда Испании (21,33%), на четвертом месте располагается сборная Англии (16,48%). Команда Норвегии имеет 6,57% шанса, Швейцарии - 3,78%, Марокко - 3,66%, Бельгии - 3,58%.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с марокканцами, команда Испании встретится с бельгийцами, англичане проведут матч против норвежцев, а аргентинцы сыграют с командой Швейцарии.