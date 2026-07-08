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Сборная Аргентины опустилась на третье место в списке фаворитов ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
10:49 08.07.2026
Сборная Аргентины опустилась на третье место в списке фаворитов ЧМ-2026

Opta: Аргентина опустилась на третье место в списке фаворитов ЧМ-2026

© REUTERS / Bernadett SzaboСборная Аргентины на ЧМ-2026
Сборная Аргентины на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Сборная Аргентины на ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала со счетом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты встречи.
  • Аналитический сервис Opta опустил сборную Аргентины на третье место в списке главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года после этого матча.
  • Главным фаворитом турнира осталась сборная Франции с 27,32% шанса на победу.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аналитический сервис Opta опустил сборную Аргентины на третье место в списке главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года после матча 1/8 финала турнира против команды Египта.
Во вторник сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала турнира со счетом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты встречи.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Аргентинцы опустились на третье место в списке фаворитов турнира, имея 17,28% шанса на победу в мировом первенстве. Перед матчем против египтян действующие чемпионы мира шли на второй позиции.
Главным фаворитом осталась сборная Франции (27,32%), далее идет команда Испании (21,33%), на четвертом месте располагается сборная Англии (16,48%). Команда Норвегии имеет 6,57% шанса, Швейцарии - 3,78%, Марокко - 3,66%, Бельгии - 3,58%.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с марокканцами, команда Испании встретится с бельгийцами, англичане проведут матч против норвежцев, а аргентинцы сыграют с командой Швейцарии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
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