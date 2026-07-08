Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Швейцарии победила команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
- Матч завершился со счетом 0:0 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти победила сборная Швейцарии — 4:3.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сборная Швейцарии в серии пенальти победила команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Ванкувере. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное команды также не забили голов. В серии пенальти точнее были швейцарцы - 4:3.
07 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
121’ • Гранит Джака (П)
121’ • Зеки Амдуни (П)
121’ • Седрик Иттен (П)
121’ • Рубен Варгас (П)
121’ • Хуан Кинтеро (П)
121’ • Хаминтон Кампас (П)
121’ • Луис Диас (П)
Сборная Швейцарии, дойдя до четвертьфинала, повторила свой лучший результат на чемпионатах мира. До этого ей это удавалось в 1934, 1938 и 1954 годах. Колумбийцы достигали этой стадии один раз - в 2014 году.
В 1/8 финала швейцарцы встретятся 11 июля в Канзас-Сити со сборной Аргентины. Чемпионат мира завершится 19 июля.