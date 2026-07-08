Главред канала "Сапа" признала вину в передаче денег полицейскому

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"Следователь вчера объявил об окончании предварительного следствия и предоставил материалы для ознакомления. Журналист Джикаева Алина признала вину в том , что перечисляла с 2020 по 2025 годы деньги в сумме примерно по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале", - сказал собеседник агентства.