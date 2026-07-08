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Главред канала "Сапа" признала вину в передаче денег полицейскому - РИА Новости, 08.07.2026
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10:50 08.07.2026 (обновлено: 10:53 08.07.2026)
Главред канала "Сапа" признала вину в передаче денег полицейскому

РИА Новости: главред канала "Сапа" признала вину в передаче денег полицейскому

© Сапа МедиаГлавный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева. Кадр видео
Главный редактор Telegram-канала Сапа Алина Джикаева. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Сапа Медиа
Главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева признала, что передавала деньги сотруднику полиции.
  • Следствие по делу завершено.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемая в даче взяток главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева признала, что передавала деньги сотруднику полиции, следствие по делу завершено, рассказал РИА Новости ее адвокат Нвер Гаспарян.
«
"Следователь вчера объявил об окончании предварительного следствия и предоставил материалы для ознакомления. Журналист Джикаева Алина признала вину в том , что перечисляла с 2020 по 2025 годы деньги в сумме примерно по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Джикаева, находясь в Москве, получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан, а полицейский от нее - взятки на сумму более 250 тысяч рублей с июля 2020 по июнь 2025 года.
Джикаевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Ее арестовали в середине апреля.
Кроме того, по делу предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки оперативному дежурному дежурной части УМВД России по Махачкале, он дал признательные показания.
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