Главред канала "Сапа" признала вину в передаче денег полицейскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева признала, что передавала деньги сотруднику полиции.
- Следствие по делу завершено.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемая в даче взяток главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева признала, что передавала деньги сотруднику полиции, следствие по делу завершено, рассказал РИА Новости ее адвокат Нвер Гаспарян.
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"Следователь вчера объявил об окончании предварительного следствия и предоставил материалы для ознакомления. Журналист Джикаева Алина признала вину в том , что перечисляла с 2020 по 2025 годы деньги в сумме примерно по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале", - сказал собеседник агентства.
Джикаевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Ее арестовали в середине апреля.
Кроме того, по делу предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки оперативному дежурному дежурной части УМВД России по Махачкале, он дал признательные показания.