Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
- Решение МОК вызвало негативную реакцию со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов, сообщили в посольстве России в Стокгольме.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов вызвало форменную истерику в Швеции, которая в угоду русофобству продвигает политику двойных стандартов в области спорта, заявили в посольстве России в Стокгольме.
Исполком Международного олимпийского комитата во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов это решение вызвало форменную истерику", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Дипломаты отметили, что такая реакция со стороны Стокгольма неудивительна.
"Нынешняя политическая и спортивная элита страны забыла об истинных ценностях Олимпийского движения, одним из оплотов которого когда-то была Швеция, и активно продвигает политику двойных стандартов, в том числе в области спорта, в угоду воинствующему русофобству, которое стало здесь главенствующей идеологией", - добавили в посольстве.