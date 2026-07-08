Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.

Решение МОК вызвало негативную реакцию со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов, сообщили в посольстве России в Стокгольме.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов вызвало форменную истерику в Швеции, которая в угоду русофобству продвигает политику двойных стандартов в области спорта, заявили в посольстве России в Стокгольме.

Исполком Международного олимпийского комитата во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

« "Со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов это решение вызвало форменную истерику", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Дипломаты отметили, что такая реакция со стороны Стокгольма неудивительна.