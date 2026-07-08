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Решение МОК вызвало истерику в Швеции - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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15:16 08.07.2026 (обновлено: 15:40 08.07.2026)
Решение МОК вызвало истерику в Швеции

Посольство РФ в Стокгольме: решение МОК по россиянам вызвало истерику в Швеции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на город Стокгольм, Швеция
Вид на город Стокгольм, Швеция - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
  • Решение МОК вызвало негативную реакцию со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов, сообщили в посольстве России в Стокгольме.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов вызвало форменную истерику в Швеции, которая в угоду русофобству продвигает политику двойных стандартов в области спорта, заявили в посольстве России в Стокгольме.
Исполком Международного олимпийского комитата во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«
"Со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов это решение вызвало форменную истерику", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Дипломаты отметили, что такая реакция со стороны Стокгольма неудивительна.
"Нынешняя политическая и спортивная элита страны забыла об истинных ценностях Олимпийского движения, одним из оплотов которого когда-то была Швеция, и активно продвигает политику двойных стандартов, в том числе в области спорта, в угоду воинствующему русофобству, которое стало здесь главенствующей идеологией", - добавили в посольстве.
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ШвецияРоссияСтокгольм (город)СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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