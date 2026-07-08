Васильев высказался о МОК

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов будут определенные противостояния от некоторого количества спортивных федераций, но это вопрос времени.