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Васильев высказался о МОК - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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09:33 08.07.2026 (обновлено: 12:28 08.07.2026)
Васильев высказался о МОК

Васильев: после снятия МОК санкций с россиян будут противостояния от федераций

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дмитрий Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Дмитрий Васильев считает, что противостояния со стороны некоторых спортивных федераций будут, но это вопрос времени.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов будут определенные противостояния от некоторого количества спортивных федераций, но это вопрос времени.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"К сожалению, определенные противостояния еще будут, но только от незначительного количества федераций. И даже в их отношении это только вопрос времени. Никакая международная спортивная федерация не захочет ссориться с Международным олимпийским комитетом", - сказал Васильев.
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СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Дмитрий ВасильевРоссия
 
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