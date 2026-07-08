Васильев высказался о МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Дмитрий Васильев считает, что противостояния со стороны некоторых спортивных федераций будут, но это вопрос времени.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов будут определенные противостояния от некоторого количества спортивных федераций, но это вопрос времени.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"К сожалению, определенные противостояния еще будут, но только от незначительного количества федераций. И даже в их отношении это только вопрос времени. Никакая международная спортивная федерация не захочет ссориться с Международным олимпийским комитетом", - сказал Васильев.