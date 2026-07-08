Монсон прокомментировал решение МОК снять санкции с российских спортсменов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший боец ММА Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал отличной новостью решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, но отметил, что это должно было произойти еще несколько лет назад.