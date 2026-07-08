Рейтинг@Mail.ru
Монсон прокомментировал решение МОК снять санкции с российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 08.07.2026
Монсон прокомментировал решение МОК снять санкции с российских спортсменов

Монсон назвал решение МОК снять санкции с российских атлетов отличной новостью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Джефф Монсон. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Бывший боец ММА Джефф Монсон назвал решение МОК отличной новостью, но отметил, что это должно было произойти несколько лет назад.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший боец ММА Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал отличной новостью решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, но отметил, что это должно было произойти еще несколько лет назад.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Отличная новость, что МОК отменил санкции, но это произошло с опозданием на несколько лет. Политика никогда не должна вмешиваться в спорт, потому что иначе все становится туманным", - сказал Монсон.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Тарасова объяснила, почему не считает снятие санкций МОК хорошей новостью
7 июля, 18:49
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Джефф МонсонРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала