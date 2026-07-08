Монсон прокомментировал решение МОК снять санкции с российских спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Бывший боец ММА Джефф Монсон назвал решение МОК отличной новостью, но отметил, что это должно было произойти несколько лет назад.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший боец ММА Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал отличной новостью решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, но отметил, что это должно было произойти еще несколько лет назад.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Отличная новость, что МОК отменил санкции, но это произошло с опозданием на несколько лет. Политика никогда не должна вмешиваться в спорт, потому что иначе все становится туманным", - сказал Монсон.