Премьер Испании заявил о неформальной беседе с Трампом после его угроз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией.
- Премьер-министр Испании Педро Санчес провел с Трампом неформальную беседу о футболе и чемпионате мира.
- Санчес заявил, что Мадрид воспринимает заявления Трампа спокойно и с терпением, так как отношения Испании и США остаются позитивными.
МАДРИД, 8 июл - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что после новых угроз президента США Дональда Трампа провел с ним неформальную беседу о футболе и чемпионате мира.
"У меня была возможность обменяться неформальной беседой с президентом Соединенных Штатов. Мы говорили о футболе, о чемпионате мира в США, и, таким образом, это была неформальная, непринужденная беседа, в которой не было абсолютно никакой напряженности", - сказал Санчес журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте правительства.
Премьер также заявил, что Мадрид воспринимает заявления Трампа "спокойно и с терпением", поскольку отношения Испании и США в социальной, культурной, экономической и политической сферах остаются позитивными.
Ранее Трамп уже угрожал разорвать торговые отношения с Испанией после того, как она стала единственной страной НАТО, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.