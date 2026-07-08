Премьер Испании заявил о неформальной беседе с Трампом после его угроз

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией.

Премьер-министр Испании Педро Санчес провел с Трампом неформальную беседу о футболе и чемпионате мира.

Санчес заявил, что Мадрид воспринимает заявления Трампа спокойно и с терпением, так как отношения Испании и США остаются позитивными.

МАДРИД, 8 июл - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что после новых угроз президента США Дональда Трампа провел с ним неформальную беседу о футболе и чемпионате мира.

В среду Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по НАТО.

"У меня была возможность обменяться неформальной беседой с президентом Соединенных Штатов. Мы говорили о футболе, о чемпионате мира в США, и, таким образом, это была неформальная, непринужденная беседа, в которой не было абсолютно никакой напряженности", - сказал Санчес журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте правительства

Премьер также заявил, что Мадрид воспринимает заявления Трампа "спокойно и с терпением", поскольку отношения Испании и США в социальной, культурной, экономической и политической сферах остаются позитивными.