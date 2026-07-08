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Премьер Испании заявил о неформальной беседе с Трампом после его угроз - РИА Новости, 08.07.2026
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18:35 08.07.2026 (обновлено: 18:37 08.07.2026)
Премьер Испании заявил о неформальной беседе с Трампом после его угроз

Педро Санчес после угроз Дональда Трампа провел с ним беседу о футболе

© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией.
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес провел с Трампом неформальную беседу о футболе и чемпионате мира.
  • Санчес заявил, что Мадрид воспринимает заявления Трампа спокойно и с терпением, так как отношения Испании и США остаются позитивными.
МАДРИД, 8 июл - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что после новых угроз президента США Дональда Трампа провел с ним неформальную беседу о футболе и чемпионате мира.
В среду Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по НАТО.
"У меня была возможность обменяться неформальной беседой с президентом Соединенных Штатов. Мы говорили о футболе, о чемпионате мира в США, и, таким образом, это была неформальная, непринужденная беседа, в которой не было абсолютно никакой напряженности", - сказал Санчес журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте правительства.
Премьер также заявил, что Мадрид воспринимает заявления Трампа "спокойно и с терпением", поскольку отношения Испании и США в социальной, культурной, экономической и политической сферах остаются позитивными.
Ранее Трамп уже угрожал разорвать торговые отношения с Испанией после того, как она стала единственной страной НАТО, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
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Вчера, 18:21
 
В миреИспанияСШААнкара (провинция)Дональд ТрампПедро СанчесНАТО
 
 
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