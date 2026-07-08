Что известно о руферах из России, которым грозит десять лет тюрьмы в США

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В начале июля Нью-Йорк потряс один из самых дерзких и опасных перформансов в истории городского альпинизма: в полдень над шпилем Эмпайр-стейт-билдинг развернулся черно-белый баннер. Два человека в черном стояли на узком карнизе антенны — без страховки, на высоте 443 метра над Манхэттеном. Через несколько минут их арестовали. Кто эти люди и чем закончится самое романтичное задержание в истории Нью-Йорка?

Кто такие Ангела Николау и Иван Биркус и как они познакомились

Ангела Николау (настоящее имя — Ангелина, 33 года) — профессиональная руфер-блогер из Москвы. Выросла в цирковой семье. С семи лет занималась художественной гимнастикой, позже училась в Российской государственной специализированной академии искусств, бросила ее на последнем курсе.

Иван Кузнецов, известный под псевдонимом Иван Биркус (Beerkus, 32 года) — также москвич, увлекшийся руфингом в юности. Иван выступает главным стратегом, логистом и оператором. Взламывает замки, ищет слепые зоны камер, обходит охрану, рассчитывает время восхождения и снимает Ангелу с дронов.

В 2016-м Иван Биркус искал лучшую женщину-руфера для крупного спонсорского восхождения в Китае — и наткнулся в Сети на Ангелу. До этого они не были знакомы лично. Они нелегально покорили строящийся китайский супернебоскреб Goldin Finance 117 (почти 600 метров). Чисто деловое партнерство быстро переросло в роман. С 2024-го пара постоянно проживает в США, в штате Нью-Джерси (город Ист-Оранж).

© AP Photo / Jennifer Peltz Российские руферы в Нью-Йорке © AP Photo / Jennifer Peltz Российские руферы в Нью-Йорке

Что такое руфинг

Руфинг (от англ. rooftopping) — экстремальный вид городского альпинизма. Участники забираются на небоскребы, краны, мосты и другие высотные конструкции без страховки и специального снаряжения. Только камера, минимальный набор инструментов и, как говорит сам Биркус, "стопроцентная внутренняя уверенность".

Пара установила для себя негласное правило: не задерживаться на крыше дольше 15 минут — именно столько нужно полиции, чтобы добраться до места. Правило работало до 1 июля 2026-го.

Во многих странах руфинг запрещен.

За плечами — годы восхождений и Netflix

Пара давно известна в мире экстремального руфинга. На заре своего романа в 2016-м пара нелегально пробралась на строительные леса Нотр-Дам-де-Пари. Французская жандармерия поймала их прямо на крыше готического собора. Экстремалы провели ночь в камере и получили крупные штрафы.

В 2022-м они покорили малайзийский небоскреб Merdeka 118 — второе по высоте здание в мире (679 метров). Восхождение заняло больше 30 часов, часть которых они провели в укрытии, ожидая, пока уйдут рабочие.

В 2024-м вышел документальный фильм Skywalkers: A Love Story, снятый по материалам более 200 часов съемок за смемь лет. Премьера состоялась на Sundance, затем Netflix выкупил права. Фильм вошел в топ-10 в более чем двух десятках стран.

© AP Photo / Richard Drew Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке © AP Photo / Richard Drew Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке

Как руферы залезли на Эмпайр-стейт-билдинг

По данным следствия, операция готовилась заранее. Накануне вечером пара купила обычные билеты и тайно осталась ночевать внутри здания, спрятавшись от охраны.

В 05:00 камера наблюдения зафиксировала их у люка на 102-м этаже. Дальше они вскрыли замок на двери, ведущей к антенне на 104-м (техническом) этаже, куда доступ возможен только по специальной карте.

Баннер, поцелуй и кольцо

Стоя над Манхэттеном, Николау и Биркус развернули баннер: When the power of love beats the love of power the world knows peace ("Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир") — фраза, которую часто приписывают Джими Хендриксу, хотя на самом деле ее произнес британский политик XIX века Уильям Гладстон.

Пара начала спускаться. На площадке пониже Биркус встал на колено и сделал подруге предложение. Николау сказала "да" и сфотографировала кольцо на фоне панорамы города.

Полиция не могла сразу подняться к ним: антенна излучает высокочастотные радиосигналы, и для безопасности ее пришлось сначала отключить. Двое бойцов элитного спецподразделения полиции поднялись, только когда пара уже спускалась.

Позже на вопрос журналистов о случившемся Биркус ответил коротко: "Мы верим в любовь".

© REUTERS / Bing Guan Российские руферы после суда в Нью-Йорке © REUTERS / Bing Guan Российские руферы после суда в Нью-Йорке

Что грозит российским руферам

Прокуратура Манхэттена предъявила российским руферам обвинения по восьми уголовным статьям, среди которых:

взлом с проникновением;

безрассудное создание угрозы жизни;

уголовное хулиганство;

хранение инструментов для взлома;

уголовное вторжение и нарушение общественного порядка.

По совокупности этих статей по законам штата Нью-Йорк им грозит более десяти лет реального лишения свободы.

© REUTERS / Adam Gray Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке © REUTERS / Adam Gray Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке

Адвокат пары Джейсон Кринский заявил , что обвинение "явно завысило тяжесть статей", и не исключил переговоров о сделке с прокуратурой. Отдельно он обозначил еще одну угрозу: даже если паре удастся избежать реальной тюрьмы благодаря медийности, их почти гарантированно ждет депортация из США без права возврата.