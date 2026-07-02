Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит десять лет тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Ангелина Николау и Иван Кузнецов обвиняются в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества и попытке незаконного проникновения в здание Эмпайр-стейт-билдинг.

По закону им грозит более 10 лет лишения свободы, но американский адвокат Аркадий Бух считает, что они могут получить более мягкий и даже условный срок.

Адвокат также предположил, что власти будут выяснять иммиграционный статус Николау и Кузнецова.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиянам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову по закону грозит более 10 лет лишения свободы, но в реальности они могут получить более мягкий и даже условный срок, заявил в интервью РИА Новости американский адвокат Аркадий Бух.

"Предъявленные обвинения подразумевают, что они могут получить больше 10 лет тюрьмы. Но я не думаю, что судья даст им больше, чем пару лет за решеткой", - сказал Бух, который отметил, что не ведет это дело и в данном случае выступает в качестве стороннего наблюдателя.

Он также допустил возможность условного наказания.

"Я думаю, что, если адвокаты хорошо поработают, есть шанс получить условный срок", - уточнил юрист.

Согласно документам, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, Николау и Кузнецов обвиняются в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, а также в попытке незаконного проникновения в здание. Кроме того, обоим ответчикам вменяется в вину незаконный подъем на высотные конструкции.

Бух отметил, что изначально обвинений было больше, но затем прокуратура сняла те из них, которые посчитала самыми мелкими.

Адвокат также предположил, что власти будут выяснять иммиграционный статус Николау и Кузнецова. По его мнению, "есть большой шанс того, что иммиграционная служба попытается не выпустить их под залог или даже просто арестовать их."