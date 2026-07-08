Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алена Ефимова, чемпионка мира 2024 года и бронзовый призер Кубка мира — 2026 по роллер-спорту, заявила, что, выступая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, она продолжает защищать Россию.
- На Кубке мира в Милане российские спортсмены в нейтральном статусе завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали.
- Тренер сборной России Анастасия Кукушкина отметила, что скучает по возможности выступать под российским флагом и петь российский гимн на международных соревнованиях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпионка мира 2024 года и бронзовый призер Кубка мира - 2026 по роллер-спорту Алена Ефимова заявила, что выступая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, она все равно продолжает защищать не только себя, но и Россию.
На Кубке мира, проходившем в итальянском Милане, российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Ефимова взяла бронзу.
"То, что я выступаю в нейтральном статусе не значит, что я выступаю только за себя, нас знают все, знают прекрасно из какой мы страны. Я защищаю не только себя, но и всю страну", - сказала Ефимова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Тренер сборной России Анастасия Кукушкина, в свою очередь, отметила, что очень скучает по триколору на международных соревнованиях. "Хочется спеть наш российский гимн, выйти с нашим флагом. Хочется защищать цвета флага родной страны. У меня есть традиция – на каждые соревнования я делаю маникюр с нашим триколором, но теперь не могу. Приходится выходить из ситуации – крашу ногти в цвет флага страны, которая принимает соревнования", - поделилась Кукушкина.