Краткий пересказ от РИА ИИ Алена Ефимова, чемпионка мира 2024 года и бронзовый призер Кубка мира — 2026 по роллер-спорту, заявила, что, выступая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, она продолжает защищать Россию.

На Кубке мира в Милане российские спортсмены в нейтральном статусе завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали.

Тренер сборной России Анастасия Кукушкина отметила, что скучает по возможности выступать под российским флагом и петь российский гимн на международных соревнованиях.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпионка мира 2024 года и бронзовый призер Кубка мира - 2026 по роллер-спорту Алена Ефимова заявила, что выступая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, она все равно продолжает защищать не только себя, но и Россию.

На Кубке мира, проходившем в итальянском Милане, российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Ефимова взяла бронзу.

"То, что я выступаю в нейтральном статусе не значит, что я выступаю только за себя, нас знают все, знают прекрасно из какой мы страны. Я защищаю не только себя, но и всю страну", - сказала Ефимова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".