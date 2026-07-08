Роднина высказалась о допуске российских фигуристов

"Максимальная квота на участие зарабатывается на турнирах. И если брать сезон-2026/27, то у нас будет по одному человеку в каждом виде, и только этот спортсмен может дать нам какой-то результат (для увеличения квоты) на сезон-2027/28. А выйдем ли мы к олимпийскому сезону на максимальное количество квот, зависит не от нас. А от того, как будет решать ISU. Потому что сейчас даже не ведется разговор о серии Гран-при, а только об официальных соревнованиях. А официальные турниры – это чемпионат континента и чемпионат мира", - отметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном представительстве россиян на Играх-2030.