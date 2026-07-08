Роднина высказалась о допуске российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирина Роднина заявила, что количество лицензий на право участия в Олимпийских играх 2030 года будет зависеть от решения Международного союза конькобежцев (ISU).
- МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
- Роднина отметила, что в настоящее время российские фигуристы могут рассчитывать на участие в международных соревнованиях по одному спортсмену в каждом виде программы, и возможность увеличения квоты будет зависеть от результатов этих спортсменов и решений ISU.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что количество лицензий на право участия в Олимпийских играх 2030 года будет зависеть не от решения Международного олимпийского комитета (МОК), а от вердикта Международного союза конькобежцев (ISU).
Во вторник МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
"В фигурном катании мы четыре года нигде не выступали, у нас нет ни рейтинга, ни представительства, ничего. И у нас будут допускаться к участию в международных соревнованиях по одному спортсмену в каждом виде программы. А в лыжных гонках, например, нас пока вообще игнорируют. Мы же видим, кто является членами руководящих органов в этой федерации, как и в других. Мы говорим о спортсменах, а ведь есть еще и судьи. Есть виды спорта, в которых, наверное, влияние судей не так важно. А есть такие, в которых это очень важно, как, к примеру, наше присутствие в технических комитетах ISU (по различным дисциплинам)", - сказала Роднина.
"Максимальная квота на участие зарабатывается на турнирах. И если брать сезон-2026/27, то у нас будет по одному человеку в каждом виде, и только этот спортсмен может дать нам какой-то результат (для увеличения квоты) на сезон-2027/28. А выйдем ли мы к олимпийскому сезону на максимальное количество квот, зависит не от нас. А от того, как будет решать ISU. Потому что сейчас даже не ведется разговор о серии Гран-при, а только об официальных соревнованиях. А официальные турниры – это чемпионат континента и чемпионат мира", - отметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном представительстве россиян на Играх-2030.
Ранее ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году.