Рейтинг@Mail.ru
Роднина высказалась о допуске российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:47 08.07.2026
Роднина высказалась о допуске российских фигуристов

Роднина: количество квот фигуристов на ОИ зависит от ISU, а не от решения МОК

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИрина Роднина в 2010 году
Ирина Роднина в 2010 году - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирина Роднина заявила, что количество лицензий на право участия в Олимпийских играх 2030 года будет зависеть от решения Международного союза конькобежцев (ISU).
  • МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
  • Роднина отметила, что в настоящее время российские фигуристы могут рассчитывать на участие в международных соревнованиях по одному спортсмену в каждом виде программы, и возможность увеличения квоты будет зависеть от результатов этих спортсменов и решений ISU.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что количество лицензий на право участия в Олимпийских играх 2030 года будет зависеть не от решения Международного олимпийского комитета (МОК), а от вердикта Международного союза конькобежцев (ISU).
Во вторник МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
"В фигурном катании мы четыре года нигде не выступали, у нас нет ни рейтинга, ни представительства, ничего. И у нас будут допускаться к участию в международных соревнованиях по одному спортсмену в каждом виде программы. А в лыжных гонках, например, нас пока вообще игнорируют. Мы же видим, кто является членами руководящих органов в этой федерации, как и в других. Мы говорим о спортсменах, а ведь есть еще и судьи. Есть виды спорта, в которых, наверное, влияние судей не так важно. А есть такие, в которых это очень важно, как, к примеру, наше присутствие в технических комитетах ISU (по различным дисциплинам)", - сказала Роднина.
"Максимальная квота на участие зарабатывается на турнирах. И если брать сезон-2026/27, то у нас будет по одному человеку в каждом виде, и только этот спортсмен может дать нам какой-то результат (для увеличения квоты) на сезон-2027/28. А выйдем ли мы к олимпийскому сезону на максимальное количество квот, зависит не от нас. А от того, как будет решать ISU. Потому что сейчас даже не ведется разговор о серии Гран-при, а только об официальных соревнованиях. А официальные турниры – это чемпионат континента и чемпионат мира", - отметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном представительстве россиян на Играх-2030.
Ранее ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Роднина призвала не впадать в эйфорию после снятия санкций МОК с России
Вчера, 16:01
 
Фигурное катаниеМеждународный олимпийский комитет (МОК)Ирина РоднинаГосдума РФМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала