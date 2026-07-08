Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Костромской области отменили режим беспилотной опасности.
- Режим действовал более 12 часов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Угроза беспилотной опасности в Костромской области отменена, сообщил губернатор Сергей Ситников.
"На территории Костромской области отменен режим беспилотной опасности", – написал Ситников в своем канале на платформе "Макс".
О введении режима беспилотной опасности в регионе губернатор уведомил рано утром в среду, он действовал более 12 часов.
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