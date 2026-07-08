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В Костромской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 08.07.2026
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16:41 08.07.2026
В Костромской области отменили режим беспилотной опасности

На территории Костромской области отменили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Костромской области отменили режим беспилотной опасности.
  • Режим действовал более 12 часов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Угроза беспилотной опасности в Костромской области отменена, сообщил губернатор Сергей Ситников.
"На территории Костромской области отменен режим беспилотной опасности", – написал Ситников в своем канале на платформе "Макс".
О введении режима беспилотной опасности в регионе губернатор уведомил рано утром в среду, он действовал более 12 часов.
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БезопасностьКостромская областьСергей Ситников
 
 
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