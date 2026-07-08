В Костромской области объявили режим максимальной беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Костромской области объявлена максимальная беспилотная опасность.
- Губернатор Сергей Ситников предостерег жителей от съемки работы ПВО и распространения этих кадров в интернете.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Костромской области, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
"На территории Костромской области объявлена максимальная беспилотная опасность", - написал Ситников в канале на платформе "Макс".
Губернатор предостерег жителей региона от съемки работы ПВО и распространения этих кадров в интернете.
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