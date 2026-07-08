Рейтинг@Mail.ru
В ISU озвучили позицию по российским спортсменам после вердикта МОК - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 08.07.2026 (обновлено: 11:50 08.07.2026)
В ISU озвучили позицию по российским спортсменам после вердикта МОК

ISU сохранила позицию в отношении россиян, несмотря на новые рекомендации МОК

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип ISU
Логотип ISU - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Логотип ISU. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Международный союз конькобежцев (ISU) сохраняет свою позицию по отношению к российским спортсменам и не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу, оставаясь на позициях, изложенных в ISU COMMUNICATION NO. 2804.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) сохраняет свою позицию в отношении российских спортсменов, несмотря на последнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) по России, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"На данный момент ISU не будет давать никаких дальнейших комментариев. Как было указано, позиция ISU остается такой, как изложена в ISU COMMUNICATION NO. 2804", - ответили в ISU на вопрос, может ли организация в ближайшее время рассмотреть вопрос о возвращении флага и гимна российским спортсменам в связи с последним решением МОК.
ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
Алексей Ягудин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Ягудин заявил, что не стоит благодарить ISU за допуск российских фигуристов
4 июля, 12:48
 
СпортРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международный союз конькобежцев (ISU)Летние Олимпийские игры 2028
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала