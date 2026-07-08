В ISU озвучили позицию по российским спортсменам после вердикта МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Международный союз конькобежцев (ISU) сохраняет свою позицию по отношению к российским спортсменам и не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу, оставаясь на позициях, изложенных в ISU COMMUNICATION NO. 2804.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) сохраняет свою позицию в отношении российских спортсменов, несмотря на последнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) по России, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"На данный момент ISU не будет давать никаких дальнейших комментариев. Как было указано, позиция ISU остается такой, как изложена в ISU COMMUNICATION NO. 2804", - ответили в ISU на вопрос, может ли организация в ближайшее время рассмотреть вопрос о возвращении флага и гимна российским спортсменам в связи с последним решением МОК.
ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.