В ISU озвучили позицию по российским спортсменам после вердикта МОК

"На данный момент ISU не будет давать никаких дальнейших комментариев. Как было указано, позиция ISU остается такой, как изложена в ISU COMMUNICATION NO. 2804", - ответили в ISU на вопрос, может ли организация в ближайшее время рассмотреть вопрос о возвращении флага и гимна российским спортсменам в связи с последним решением МОК.