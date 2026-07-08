В Оренбургской области нашли останки нового вида древней рептилии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Оренбургской области обнаружены останки нового вида древнего дромазавра.

Новый вид получил название Parasilvia alexandrae и описан по фрагментарному черепному материалу, найденному в верхнепермском местонахождении Подлесный.

Найденные останки позволили обосновать выделение нового рода и вида дромазавров.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в ходе раскопок обнаружены останки нового вида древнего дромазавра, получившего название Парасильвия, сообщили в В Оренбургской области в ходе раскопок обнаружены останки нового вида древнего дромазавра, получившего название Парасильвия, сообщили в Палеонтологическом институте имени А.А. Борисяка РАН

Дромазавры (отряд Dromasauria) - мелкие растительноядные аномодонты (разнообразная группа древних терапсидных рептилий) из пермских отложений Южной Африки и Европы.

Ученые рассказали, что новый дромазавр описан по фрагментарному черепному материалу из верхнепермского местонахождения Подлесный в Оренбургской области, открытого в 2024 году самарскими палеонтологами, которые нашли два зуба и неполную нижнюю челюсть ранее неизвестного представителя группы.

В 2025 году при раскопках местонахождения рептилии сотрудниками Палеонтологического института были обнаружены полностью сохранившая озубление предчелюстная кость и фрагмент черепа, включающий верхнечелюстную кость и значительную часть неба.