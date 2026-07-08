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В Оренбургской области нашли останки нового вида древней рептилии - РИА Новости, 08.07.2026
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21:48 08.07.2026 (обновлено: 21:54 08.07.2026)
В Оренбургской области нашли останки нового вида древней рептилии

В Оренбургской области обнаружили останки нового вида древнего дромазавра

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области обнаружены останки нового вида древнего дромазавра.
  • Новый вид получил название Parasilvia alexandrae и описан по фрагментарному черепному материалу, найденному в верхнепермском местонахождении Подлесный.
  • Найденные останки позволили обосновать выделение нового рода и вида дромазавров.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в ходе раскопок обнаружены останки нового вида древнего дромазавра, получившего название Парасильвия, сообщили в Палеонтологическом институте имени А.А. Борисяка РАН.
Дромазавры (отряд Dromasauria) - мелкие растительноядные аномодонты (разнообразная группа древних терапсидных рептилий) из пермских отложений Южной Африки и Европы.
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Ученые рассказали, что новый дромазавр описан по фрагментарному черепному материалу из верхнепермского местонахождения Подлесный в Оренбургской области, открытого в 2024 году самарскими палеонтологами, которые нашли два зуба и неполную нижнюю челюсть ранее неизвестного представителя группы.
В 2025 году при раскопках местонахождения рептилии сотрудниками Палеонтологического института были обнаружены полностью сохранившая озубление предчелюстная кость и фрагмент черепа, включающий верхнечелюстную кость и значительную часть неба.
"В совокупности найденный материал позволил обосновать выделение нового рода и вида дромазавров Parasilvia alexandrae, который в настоящее время является наиболее крупным из известных представителей отряда (длина черепа до 8 сантиметров)", - говорится в сообщении.
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