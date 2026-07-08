Путин поручил оперативно докладывать о ситуации в топливном комплексе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России.
- В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике.
- Правительство России приняло ряд мер для улучшения ситуации, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России.
Глава государства провел совещание с членами правительства, где обсуждалась работа топливного и транспортного комплекса страны.
"Прошу оперативно принимать решение. И Александр Валентинович (Новак, вице-премьер - ред.), и министр транспорта (Андрей Никитин - ред.) - в оперативном режиме мне постоянно докладывать. Мне и председателю правительства, разумеется" - сказал Путин.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.