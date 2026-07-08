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Путин поручил оперативно докладывать о ситуации в топливном комплексе - РИА Новости, 08.07.2026
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18:31 08.07.2026 (обновлено: 21:44 08.07.2026)
Путин поручил оперативно докладывать о ситуации в топливном комплексе

Путин поручил представлять ему доклады о ситуации с топливом в стране

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России.
  • В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике.
  • Правительство России приняло ряд мер для улучшения ситуации, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России.
Глава государства провел совещание с членами правительства, где обсуждалась работа топливного и транспортного комплекса страны.
"Прошу оперативно принимать решение. И Александр Валентинович (Новак, вице-премьер - ред.), и министр транспорта (Андрей Никитин - ред.) - в оперативном режиме мне постоянно докладывать. Мне и председателю правительства, разумеется" - сказал Путин.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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