Путин поручил оперативно докладывать о ситуации в топливном комплексе

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.