Путин сообщил об отсутствии проблем с поставками топлива для АПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ.
- По заявлению президента, проблем с поставками топлива в сельскохозяйственную отрасль нет.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Проблем с поставками топлива для агропромышленного комплекса (АПК) нет, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ.
"Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками (топлива - ред.) в сельскохозяйственную отрасль в данной период не наблюдается, все там обеспечено. И надеюсь, что так и будет", - сказал российский лидер в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.