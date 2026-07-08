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Путин сообщил об отсутствии проблем с поставками топлива для АПК - РИА Новости, 08.07.2026
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18:26 08.07.2026 (обновлено: 21:44 08.07.2026)
Путин сообщил об отсутствии проблем с поставками топлива для АПК

Путин заявил, что проблем с поставками топлива для АПК нет

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ.
  • По заявлению президента, проблем с поставками топлива в сельскохозяйственную отрасль нет.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Проблем с поставками топлива для агропромышленного комплекса (АПК) нет, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ.
"Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками (топлива - ред.) в сельскохозяйственную отрасль в данной период не наблюдается, все там обеспечено. И надеюсь, что так и будет", - сказал российский лидер в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлександр НовакМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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