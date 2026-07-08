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Путин заслушал доклады Новака и Никитина по ситуации с топливом - РИА Новости, 08.07.2026
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18:24 08.07.2026 (обновлено: 21:44 08.07.2026)
Путин заслушал доклады Новака и Никитина по ситуации с топливом

Путин заслушал доклады Новака и Никитина по работе топливного комплекса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заслушал доклады вице-премьера РФ Александра Новака и министра транспорта РФ Андрея Никитина по работе топливного и транспортного комплексов России.
  • Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с топливом в России частично стабилизировалась, но остается непростой, и в июле начнется импорт топлива из других стран; министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что транспортная инфраструктура функционирует штатно и выдерживает пиковые нагрузки.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал доклады вице-премьера РФ Александра Новака и министра транспорта РФ Андрея Никитина по работе топливного и транспортного комплексов России.
Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина РФ.
С докладами по теме выступили Новак и Никитин. Вице-премьер сообщил, что ситуация с топливом в России частично стабилизировалась, но пока остается непростой, а спрос вырос примерно на треть. Он отметил также, что правительство продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации. Так, в июле начнется импорт топлива из других стран.
По словам главы Минтранса РФ, ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно, делается все для ее обеспечения. Он подчеркнул, что транспортная система РФ выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость.
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