Путин заслушал доклады Новака и Никитина по ситуации с топливом

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал доклады вице-премьера РФ Александра Новака и министра транспорта РФ Андрея Никитина по работе топливного и транспортного комплексов России.

По словам главы Минтранса РФ, ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно, делается все для ее обеспечения. Он подчеркнул, что транспортная система РФ выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость.