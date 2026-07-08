Путин поздравил участников фестиваля в Национальном центре "Россия"

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.

Президент направил приветствие участникам Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" и поздравил их с Днем семьи, любви и верности.

Путин пожелал молодоженам счастья и благополучия, а также исполнения желаний.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.

Президент направил приветствие участникам Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко . Президент поздравил участников фестиваля с Днем семьи, любви и верности.

"Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе", — отметил президент.

Глава государства поздравил участников фестиваля с рождением новой семьи.

"Сегодня по всей стране проходят интересные и содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. И ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов России приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни", — указал глава государства.

Путин пожелал молодоженам счастья и благополучия, а также исполнения желаний.

"Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере любви, дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!" — сказал президент.