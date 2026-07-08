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Путин поздравил участников фестиваля в Национальном центре "Россия" - РИА Новости, 08.07.2026
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11:45 08.07.2026 (обновлено: 23:13 08.07.2026)
Путин поздравил участников фестиваля в Национальном центре "Россия"

Путин поздравил участников свадебного фестиваля в Национальном центре "Россия"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.
  • Президент направил приветствие участникам Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" и поздравил их с Днем семьи, любви и верности.
  • Путин пожелал молодоженам счастья и благополучия, а также исполнения желаний.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.
Президент направил приветствие участникам Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Президент поздравил участников фестиваля с Днем семьи, любви и верности.
Красивые открытки с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Красивые открытки с Днем семьи, любви и верности — поздравления для любимых
7 июля, 20:00
"Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе", — отметил президент.
Глава государства поздравил участников фестиваля с рождением новой семьи.
"Сегодня по всей стране проходят интересные и содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. И ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов России приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни", — указал глава государства.
Путин пожелал молодоженам счастья и благополучия, а также исполнения желаний.
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
День семьи, любви и верности предложили сделать выходным
6 июля, 14:02
"Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере любви, дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!" — сказал президент.
В Москве 8-9 июля 2026 года в Национальном центре "Россия" проходит III Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" — ежегодный праздник, который объединяет торжественные церемонии бракосочетания, концертные программы, мастер-классы, лекции и дискуссии о свадебных традициях народов России и семейных ценностях.
Семья - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Россияне назвали главные атрибуты семьи
7 июля, 10:35
 
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