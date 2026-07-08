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Страны НАТО за 27 лет провели семь внешних агрессий, заявил Пушков - РИА Новости, 08.07.2026
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21:00 08.07.2026
Страны НАТО за 27 лет провели семь внешних агрессий, заявил Пушков

Пушков: страны НАТО за 27 лет провели семь внешних агрессий

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков заявил, что страны НАТО за последние 27 лет провели семь внешних агрессий.
  • По его словам, единственной угрозой для стран НАТО в XXI веке было ИГ*.
  • Он отметил, что страны НАТО помогают Украине наносить удары по территории России и постоянно угрожают нанести военный удар по Калининграду.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны НАТО за последние 27 лет "провели семь внешних агрессий", при этом единственной угрозой для них за это время было ИГ*, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Единственная сила, которая угрожала Западу в 21-м веке, это созданный западными спецслужбами ИГИЛ*, который Запад натравил на законное правительство Сирии и который осуществил ряд терактов в Европе, прежде всего во Франции. Больше ни одной угрозы странам НАТО в 21 веке не было. Зато они провели за последние 27 лет семь внешних агрессий", - написал он в своем Telеgram-канале.
Сенатор отметил, что при всей демагогии о внешних угрозах страны НАТО помогают Украине наносить удары по территории России.
"Именно из стран НАТО постоянно доносятся угрозы нанести военный удар по Калининграду и отрезать его от России. А (генсек НАТО Марк) Рютте даже неспособен назвать ту территорию, которую он намерен защищать от России. Это и есть беспардонная демагогия. Эта демагогия - испытанный прием Запада", - констатировал политик.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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