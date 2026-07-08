Под Воронежем вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области дежурными силами ПВО было уничтожено 12 украинских БПЛА.
- После уничтожения дронов на инфраструктурном объекте в одном из муниципалитетов возник пожар, на месте работают оперативные службы.
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Пожар возник на инфраструктурном объекте в Воронежской области после уничтожения 12 украинских БПЛА прошедшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
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"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. На месте работают оперативные службы", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.