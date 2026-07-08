Рейтинг@Mail.ru
Под Воронежем вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 08.07.2026 (обновлено: 09:06 08.07.2026)
Под Воронежем вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте после атаки БПЛА

Гусев: под Воронежем вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте после атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежской области дежурными силами ПВО было уничтожено 12 украинских БПЛА.
  • После уничтожения дронов на инфраструктурном объекте в одном из муниципалитетов возник пожар, на месте работают оперативные службы.
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Пожар возник на инфраструктурном объекте в Воронежской области после уничтожения 12 украинских БПЛА прошедшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. На месте работают оперативные службы", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Омской области ликвидируют последствия атаки БПЛА на НПЗ
7 июля, 15:59
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала