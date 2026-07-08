Умар Нурмагомедов встретится с Сун Ядуном на турнире UFC в Шанхае

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с китайцем Сун Ядуном в главном событии турнира организации в Шанхае, сообщается в аккаунте промоушена в соцсети Х.