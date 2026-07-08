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Умар Нурмагомедов встретится с Сун Ядуном на турнире UFC в Шанхае - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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08:30 08.07.2026
Умар Нурмагомедов встретится с Сун Ядуном на турнире UFC в Шанхае

Умар Нурмагомедов проведет бой с Сун Ядуном на турнире UFC в Шанхае

© Фото : UFC RussiaУмар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : UFC Russia
Умар Нурмагомедов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умар Нурмагомедов встретится с Сун Ядуном в главном событии турнира UFC в Шанхае.
  • Турнир пройдет 29 августа.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с китайцем Сун Ядуном в главном событии турнира организации в Шанхае, сообщается в аккаунте промоушена в соцсети Х.
Турнир пройдет 29 августа. Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако мексиканец снялся с боя.
Нурмагомедову 30 лет. Его профессиональный рекорд составляет 20 побед и одно поражение. На счету 28-летнего Сун Ядуна 23 победы, девять поражений, еще один поединок завершился вничью.
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