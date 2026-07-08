Умар Нурмагомедов встретится с Сун Ядуном на турнире UFC в Шанхае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Умар Нурмагомедов встретится с Сун Ядуном в главном событии турнира UFC в Шанхае.
- Турнир пройдет 29 августа.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с китайцем Сун Ядуном в главном событии турнира организации в Шанхае, сообщается в аккаунте промоушена в соцсети Х.
Турнир пройдет 29 августа. Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако мексиканец снялся с боя.
Нурмагомедову 30 лет. Его профессиональный рекорд составляет 20 побед и одно поражение. На счету 28-летнего Сун Ядуна 23 победы, девять поражений, еще один поединок завершился вничью.