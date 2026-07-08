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Поддержка ультраправых сил в Польше рекордно выросла, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2026
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10:17 08.07.2026
Поддержка ультраправых сил в Польше рекордно выросла, показал опрос

IBRiS: поддержка ультраправых в Польше рекордно выросла

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поддержка ультраправых сил в Польше выросла: за коалицию "Конфедерация" проголосовали бы 13,3% респондентов, а поддержка партии "Конфедерация польской короны" увеличилась с 8,8% до 11%.
  • Ультраправые силы в Польше впервые опередили партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, поддержка которой снизилась до 23,2%.
  • Правящая "Гражданская коалиция" Дональда Туска сохраняет первое место, но ее рейтинг снизился до 29,1%, что может привести к потере парламентского большинства.
ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Поддержка ультраправых сил рекордно выросла в Польше, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
Согласно данным соцопроса, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за коалицию националистов и евроскептиков "Конфедерация" проголосовали бы 13,3% респондентов против 12,5% месяцем ранее. При этом другая ультраправая политическая сила – партия "Конфедерация польской короны" - увеличила свою поддержку с 8,8% до 11%.
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Таким образом вместе польские ультраправые впервые опередили находящуюся в настоящее время в оппозиции партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, поддержка которой снизилась с 25,4 до 23,2%.
При этом первое место сохраняет правящая "Гражданская коалиция" Дональда Туска, рейтинг которой снизился с 30,9% до 29,1%.
Замыкает список партий, способных преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент, коалиция "левых" с поддержкой в 8,4%.
Согласно прогнозу распределения мандатов, "Гражданская коалиция" получила бы 168 мест в сейме, "Право и справедливость" - 136, "Конфедерация" -72, "Конфедерация польской короны" - 54, "левые" - 30. При таком распределении действующая правящая коалиция лишается парламентского большинства.
Опрос проводился 2-3 июля на выборке из 1000 взрослых граждан Польши. Данные о погрешности не приводятся.
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