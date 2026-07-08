Поддержка ультраправых сил в Польше рекордно выросла, показал опрос

Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото

Мужчина с флагом Польши в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Мужчина с флагом Польши в Варшаве

Краткий пересказ от РИА ИИ Поддержка ультраправых сил в Польше выросла: за коалицию "Конфедерация" проголосовали бы 13,3% респондентов, а поддержка партии "Конфедерация польской короны" увеличилась с 8,8% до 11%.

Ультраправые силы в Польше впервые опередили партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, поддержка которой снизилась до 23,2%.

Правящая "Гражданская коалиция" Дональда Туска сохраняет первое место, но ее рейтинг снизился до 29,1%, что может привести к потере парламентского большинства.

ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Поддержка ультраправых сил рекордно выросла в Польше, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией Поддержка ультраправых сил рекордно выросла в Польше, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS

Согласно данным соцопроса, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за коалицию националистов и евроскептиков "Конфедерация" проголосовали бы 13,3% респондентов против 12,5% месяцем ранее. При этом другая ультраправая политическая сила – партия "Конфедерация польской короны" - увеличила свою поддержку с 8,8% до 11%.

При этом первое место сохраняет правящая "Гражданская коалиция" Дональда Туска, рейтинг которой снизился с 30,9% до 29,1%.

Замыкает список партий, способных преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент, коалиция "левых" с поддержкой в 8,4%.

Согласно прогнозу распределения мандатов, "Гражданская коалиция" получила бы 168 мест в сейме, "Право и справедливость" - 136, "Конфедерация" -72, "Конфедерация польской короны" - 54, "левые" - 30. При таком распределении действующая правящая коалиция лишается парламентского большинства.