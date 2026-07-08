Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли эстафету на ЧЕ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли смешанную эстафету 4 по 100 метров вольным стилем во второй соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.