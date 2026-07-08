Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли эстафету на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Мюнхене.
- Победы в своих заплывах также одержали Григорий Черногаев (50 метров на спине) и Софья Ануфриева (50 метров брассом).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские пловцы с юниорским мировым рекордом выиграли смешанную эстафету 4 по 100 метров вольным стилем во второй соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.
Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина показали время 3 минуты 23,96 секунды.
Также победы в своих заплывах одержали Григорий Черногаев (50 метров на спине) и Софья Ануфриева (50 метров брассом).
Серебряную медаль завоевала София Дьякова (200 метров вольным стилем). Бронзовыми призерами стали Богдан Торопкин (200 метров вольным стилем) и Матвей Ашеко (50 метров на спине).
Соревнования завершатся 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.