Синоптик предупредил о жаре в Петербурге на выходных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Жаркая погода с температурой до +30 градусов ожидается в Санкт-Петербурге на выходных под влиянием циклона, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Уже в пятницу днем температура воздуха в Санкт-Петербурге под плюс 24-25 градусов. А в выходные дни намечается температура близкая к +30 градусам", – написал он в своем Telegram -канале.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в городе около 17 градусов тепла, облачно. Скорость восточного ветра не превышает 4 метров в секунду.