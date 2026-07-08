Синоптик предупредил о жаре в Петербурге на выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге на выходных ожидается жаркая погода с температурой близкой к +30 градусам.
- Теплый воздух будет поступать с востока под влиянием циклона, при этом погода будет сухой с небольшими кратковременными дождями местами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Жаркая погода с температурой до +30 градусов ожидается в Санкт-Петербурге на выходных под влиянием циклона, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
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"Уже в пятницу днем температура воздуха в Санкт-Петербурге под плюс 24-25 градусов. А в выходные дни намечается температура близкая к +30 градусам", – написал он в своем Telegram-канале.
Как пояснил синоптик, теплый воздух будет поступать с востока под влиянием циклона. Погода в Петербурге будет не только жаркой, но и сухой, небольшие кратковременные дожди возможны только местами.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в городе около 17 градусов тепла, облачно. Скорость восточного ветра не превышает 4 метров в секунду.