Краткий пересказ от РИА ИИ Размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону, а только повысит опасность, заявил Песков.

По его словам, эти страны наверняка будут гнаться за тем, чтобы последовать примеру Финляндии, отменившей запрет на ввоз и хранение такого вида оружия.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы", — предупредил он.

Вильнюс, Рига и Таллин наверняка будут гнаться за тем, чтобы последовать примеру Хельсинки, отметил представитель Кремля.

Как сообщала FT , США рассматривают идею размещения ядерного арсенала в дополнительных странах НАТО. Утверждалось, что таким предложением уже заинтересовались несколько государств Балтии и Восточной Европы.

В начале июля в Финляндии отменили запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование такого вида оружия. В конце прошлой недели в сейм Литвы внесли законопроект об исключении аналогичного запрета из конституции.