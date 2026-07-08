Песков предупредил о последствиях размещения ядерного оружия в Прибалтике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону, а только повысит опасность, заявил Песков.
- По его словам, эти страны наверняка будут гнаться за тем, чтобы последовать примеру Финляндии, отменившей запрет на ввоз и хранение такого вида оружия.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы", — предупредил он.
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Вильнюс, Рига и Таллин наверняка будут гнаться за тем, чтобы последовать примеру Хельсинки, отметил представитель Кремля.
Как сообщала FT, США рассматривают идею размещения ядерного арсенала в дополнительных странах НАТО. Утверждалось, что таким предложением уже заинтересовались несколько государств Балтии и Восточной Европы.
В начале июля в Финляндии отменили запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование такого вида оружия. В конце прошлой недели в сейм Литвы внесли законопроект об исключении аналогичного запрета из конституции.
В российском МИД заявляли, что такие действия несут реальные угрозы национальной безопасности страны.