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Песков предупредил о последствиях размещения ядерного оружия в Прибалтике - РИА Новости, 08.07.2026
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13:16 08.07.2026 (обновлено: 17:04 08.07.2026)
Песков предупредил о последствиях размещения ядерного оружия в Прибалтике

Песков: размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону, а только повысит опасность, заявил Песков.
  • По его словам, эти страны наверняка будут гнаться за тем, чтобы последовать примеру Финляндии, отменившей запрет на ввоз и хранение такого вида оружия.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Прибалтике не принесет безопасности региону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы", — предупредил он.
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Вильнюс, Рига и Таллин наверняка будут гнаться за тем, чтобы последовать примеру Хельсинки, отметил представитель Кремля.
Как сообщала FT, США рассматривают идею размещения ядерного арсенала в дополнительных странах НАТО. Утверждалось, что таким предложением уже заинтересовались несколько государств Балтии и Восточной Европы.
В начале июля в Финляндии отменили запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование такого вида оружия. В конце прошлой недели в сейм Литвы внесли законопроект об исключении аналогичного запрета из конституции.
В российском МИД заявляли, что такие действия несут реальные угрозы национальной безопасности страны.
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