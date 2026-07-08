Кремль по достоинству оценил решение МОК по российским спортсменам

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МОК важным шагом на пути восстановления полного объема отношений между ОКР и МОК.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) является важным шагом для восстановления полного объема отношений между организациями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим Олимпийским комитетом и Международным Олимпийским комитетом", - сказал Песков журналистам, комментируя решение МОК.