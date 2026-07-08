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Кремль по достоинству оценил решение МОК по российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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13:02 08.07.2026 (обновлено: 13:28 08.07.2026)
Кремль по достоинству оценил решение МОК по российским спортсменам

Песков назвал решение МОК важным шагом для восстановления отношений с ОКР

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МОК важным шагом на пути восстановления полного объема отношений между ОКР и МОК.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) является важным шагом для восстановления полного объема отношений между организациями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим Олимпийским комитетом и Международным Олимпийским комитетом", - сказал Песков журналистам, комментируя решение МОК.
Он назвал возвращение российским спортсменам права на участие в международных соревнованиях большим достижением и отметил, что на этот результат работала целая команда переговорщиков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Песков назвал решение МОК важным шагом на пути возвращения прав россиян
Вчера, 12:57
 
РоссияДмитрий ПесковОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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