Кремль по достоинству оценил решение МОК по российским спортсменам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МОК важным шагом на пути восстановления полного объема отношений между ОКР и МОК.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) является важным шагом для восстановления полного объема отношений между организациями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим Олимпийским комитетом и Международным Олимпийским комитетом", - сказал Песков журналистам, комментируя решение МОК.
Он назвал возвращение российским спортсменам права на участие в международных соревнованиях большим достижением и отметил, что на этот результат работала целая команда переговорщиков.